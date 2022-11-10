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選前16天沈慧虹下戰帖「來辯」　林耕仁：又不是吵架爭認同

▲▼沈慧虹、林耕仁和高虹安角逐新竹市長。（圖／翻攝自Facebook／沈慧虹、林耕仁、高虹安）

▲沈慧虹公開邀請林耕仁和高虹安一起就新竹市政辯論。（圖／翻攝自Facebook／沈慧虹、林耕仁、高虹安）

記者陳凱力／新竹報導

民進黨新竹市長候選人沈慧虹今（10）日舉辦「新竹市長政見辯論邀請」記者會，會上表示，過去多次邀請林耕仁與高虹安進行市政辯論，至今都未獲得回覆，這兩天高虹安、林耕仁雙雙提出回歸市政討論，3人總算有共識，期待兩位正面回應，今正式遞出邀請函，盼就市政辯論，來一場君子之爭。

沈慧虹說，市長候選人不只要看見問題，更要能「解決問題」，市民都很期待候選人能夠就教育、交通、文化等議題，提出具體政見，肯定近日兩位對手不約而同提出「回歸市政討論」，距離投票日16天，3人總算有共識，「雖然來得有點晚，但總算要開始了」。

沈慧虹說，投入選舉以來，已經提出6大願景、25項主題政策，超過百項政見，及70場的里民說明會，包含「超級城市攻略」和「新竹光榮指南」2本政策文宣，「政策懶人包」競選官方網站也在昨天正式上線，希望打造正面、光明的選戰。

沈慧虹認為，市政辯論是民主選舉中常見的方式之一，也是社會進步的力量，更是讓新竹市民了解候選人政見願景的最好機會，因此今天向林耕仁候選人、高虹安候選人正式發出邀請，邀請兩位共同參與市政辯論，讓選舉回歸政策主軸及新竹願景。

對於沈慧虹公開下戰帖，林耕仁則表示，日前已登記兩場政見發表會，但認為「選舉是要把願景政策讓市民知道，而非用辯論吵架的方式爭取別人認同」；而高虹安陣營則尚未對此回應。

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