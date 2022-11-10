北市發表教育政策成果專書　柯文哲：希望下一位市長繼續推動

▲台北市教育局今發表專書，記錄北市教育8年來的成果 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

隨著台北市長柯文哲即將卸任，台北市教育局今（10日）舉行「2022向市民報告：讓教育成為城市的榮耀專書發表會暨教育論壇」，新書記錄這8年來北市教育推動成果，台北市長柯文哲在會中指出，推動教育政策不是一天兩天的事，希望下一屆市長，「不管是誰當選，一定要繼續推動」。

台北市長柯文哲致詞指出，根據英國《經濟學人智庫》評比，台北市在「教育項目」連續8年獲得滿分100分的成績，笑稱「北市教育局強到不用買廣告就拿第一」，畢竟國內評比還是要花一點錢，肯定教育局的努力。他並細數台北市這8年推動雙語教育、實驗教育、線上教學等成果，希望下一屆市長，「不管是誰當選，一定要繼續推動」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯文哲還說，他觀察國中升高中階段的升學率，發現最好升學率的前10所學校，幾乎都是私立國中包辦，認為這是教育貧富落差的一大警訊，尤其教育是窮人的最後機會，值得全國和地方政府關注，應想辦法翻轉這種教育不公平的現象。

由台北市教育局出版的「讓教育成為城市的榮耀」專書，收錄台北市推動數位學習、雙語教育、實驗課程、國際教育與技職教育等8年成果。北市教育局副局長陳素慧表示，在市長與議會的支持下，明年教育總體經費高達669.88億，比今年再增加37.44億，希望能以豐富的資源，讓台北教育再超越台北、引領國際。