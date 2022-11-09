不忍了！王世堅挺高虹安「優秀」　建議廢除這個制度

記者邱晟軒／綜合報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安最近遭到藍綠緊咬立院公費助理費爭議，今（9日）更傳出因為連日風波，導致身心俱疲而送醫住院。然而，針對高虹安的助理費爭議，民進黨台北市議員王世堅卻直言，高虹安真的優秀，且這是她第一次擔任立法委員，若申報上有瑕疵，「不應該對她追究成這樣子。」

針對國民黨新竹市長候選人林耕仁踢爆，高虹安任用男友做人頭詐領助理費，甚至將其費用回捐給民眾黨。王世堅在政論節目《新聞面對面》上表示，「林耕仁他要爆就爆」，不過他也解釋加班費問題，表示如果高虹安的助理確實有加班，那麼加班費進到戶頭後，後續因為同事間的情誼等原因，想要如何處理都沒有問題。

▲王世堅評論高虹安助理費爭議。（圖／新聞面對面YouTube）

至於高虹安稱助理「自願」捐贈加班費作為公款，王世堅表示，那位李姓助理願意把領到的所有薪資全數回捐，那都是他自己的問題，個人薪資愛怎麼花用就怎麼花用。不過，王世堅也特別強調，如果錢最終是轉匯到高委員身上，且若行之有年都是這樣的話，這部分當然絕對不行。

王世堅感嘆，整件事情已經造成傷害，不只是對高虹安一個人，甚至是傷害到我們國家很多事情，也就是說，看到針孔沒看到山洞，「我們國家有更大、更多的議題要討論，怎麼會在助理費這件事情上討論成這個樣子」。他認為，針對加班費的討論，已經「入人於罪」，建議乾脆直接廢除加班費的制度。

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