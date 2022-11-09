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柯建銘轟柯文哲「風口上的豬也會飛」　預言：他的時代即將結束

▲▼台北市長柯文哲說明高虹安身體狀況。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長柯文哲中午說明高虹安身體狀況。（圖／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安身陷立法院公費助理費爭議，而且小金庫公庫私用也說不清楚，8日上午出席立法院質詢後就沒有公開露面，9日傳出前往醫院就醫，目前留院休養。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪表示，「我聽到這個消息，我很難過，也祝福高虹安早日康復」；他也向身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲喊話說，當年他因為「風口上的豬也會飛」選上，現在自然會掉下來，搞不好時代即將結束。

▲▼民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

對於高虹安住院一事，柯建銘今天下午在中常會前受訪表示，「我聽到這個消息，我很難過，也祝福高虹安早日康復」，剛才柯文哲所率領的團隊舉行記者會，持平而論，就跟高虹安以前開記者會一樣，都在公布犯罪事實，並沒有辦法解除對於高虹安、民眾黨所有行為的疑慮，從開頭說「民主自由的危機」，到最後講到高虹安所做的事情，跟鴻海集團創辦人郭台銘報告「不會違法」，這個結尾非常恐怖，「又把郭台銘拖下水了」。

柯建銘表示，高虹安昨天講說，她不知道助理在永齡基金會的事情，「這對不起來嘛！這樣的串供是非常糟糕的」。他痛罵柯文哲說，柯文哲講台灣民主自由危機，「他講得出口嗎？」台灣民主自由危機就是新的白色價值所帶來的，道德淪喪，法治崩盤，柯文哲要了解他當初為什麼會當選台北市長，是因為有洪仲丘事件、318事件，前總統馬英九執政末期天怒人怨，所有的力量投射、反射在柯文哲身上，是民眾將過去對國民黨長期執政的不滿寄託在柯文哲身上，不是他一個人有多大的能量，捲起千堆雪。

柯建銘向柯文哲喊話說，有一句話說「風口上的豬也會飛」，柯文哲是在風口上，大家把他推上去的，當大家對他失望的時候，自然會掉下來，「請你好好思考這個問題」，柯文哲說他祖父經歷228事件，幾代台灣人在威權體制下，多少人頭落地，死了多少人，家破人亡，妻離子散，冤獄不斷，應該先看看前立委姚文智所拍的電影「流麻溝十五號」。

柯建銘直言，「你（柯文哲）為什麼會崛起、為什麼殞落，為什麼沒有人相信你講的話，不是你一個人在詮釋的」，人民的眼睛是雪亮的，時代已經不一樣了，搞不好柯文哲的時代即將結束，但是道德崩壞的時候，人民會用選票決定一切，高虹安也是如此。

另對於柯文哲嗆聲「柯建銘到底在怕什麼，是不是新竹市政府有不可告人的事情」等語，柯建銘說，新竹市是他的故鄉，他比誰都在意誰當新竹市長，有沒有帶領這座城市往前走，他要反問柯文哲一句話：「那你為什麼這麼用力輔選無黨籍台北市長候選人黃珊珊呢？是怕5大弊案被揭發嗎？我怕什麼？我怕的就是最沒有資格的人來當新竹市長，民眾黨講的慷慨激昂，都不知道他們都在打臉自己。」

至於網紅「四叉貓」劉宇發文酸高虹安看醫生可能也要報帳一事，柯建銘表示，「不要這樣講人家啦，我是覺得這樣不好，這樣的講法是不好的，生病的人就生病了，我們也難過嘛，希望她早日康復，至於她的狀況怎麼樣，連柯文哲也不敢講，我們就祝她早日康復就好了。」

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