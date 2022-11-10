王育敏嗆不讓翁章梁躺著選　揪五星縣長變帥代價要9萬

記者李芸樺／台北報導

嘉義縣長候選人王育敏獲徵召回家鄉「拓荒」，力求翻轉20年綠色執政，她接受ETtoday《欣儀最政點》訪問時表示，嘉義鄉親把民進黨寵壞了，所以縣長翁章梁躺著選，連民意支持度超高的侯友宜回來嘉義都不一定選得上，因此她提出批判的政見，要讓鄉親有不同的專業選擇，更多內容請鎖定11/11週五下午13:10播出的《欣儀最政點》。

王育敏接受主持人、台北市議員王欣儀訪問時指出，許多民進黨號稱五星的縣市長都只做表面功夫，但實際上公共建設禁不起考驗，像林智堅的棒球場和鄭文燦的羽球館，施工品質讓外界譁然，而翁章梁也踏上他們的後路，花了8310萬元整修的國小校舍，品質粗糙，連蹲式馬桶都設得太靠牆，學童腳難踩地。

另外，王育敏除了批評翁章梁在全縣1400座公車亭，做個人廣告宣傳而非縣政宣導是公器私用，她還揪出縣府的預算中竟有一筆近10萬的彩妝費用，是用在翁章梁個人梳化，批評比女人還誇張且是「濫用行政資源」。翁章梁稱是宣傳縣政用，但王育敏又發現縣政宣傳照和選舉照片是同一張，也就是選舉費用縣府出。

王育敏說，她真的想問翁章梁梳化找的是哪家公司要這麼貴？王欣儀問她打造出來的翁章梁比較帥嗎？王育敏說有，顯見是下了很大功夫，「長得根本人不太一樣，呵呵呵。」。

王育敏也批評翁章梁做了10多年社會局長，結果社福政策不到位，評比全國倒數第三「很難看」。王育敏還揪出許多藏在細節中的魔鬼，請鎖定明天(11/11)週五下午13:10播出的《欣儀最政點》。

▲王育敏揪出翁章梁用政府預算個人梳化，照片還用在選舉上。（圖／欣儀最政點）