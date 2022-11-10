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台灣不是柬埔寨！　蘇貞昌：作奸犯科必清剿到底

▲▼蘇貞昌赴立法院備詢 經濟組 王美花 世博名稱問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌9日主持「111年第5次治安會報」，肯定警方積極偵辦近期「詐欺集團囚禁凌虐」之重大案件，並主動向上溯源，後續請相關執法單位務必全力蒐證，將所有犯嫌繩之以法，從嚴究辦，「台灣不是柬埔寨，誰敢作奸犯科，政府必定徹底打擊，清剿到底」。

蘇貞昌致詞時表示，國內治安在行政團隊努力下，滿意度雖獲得提升，但隨著國人對於治安各方面的要求提高，期許相關單位仍需持續精進努力，使國人對整體社會治安更滿意及放心。

蘇貞昌也肯定近來內政部警政署與相關部會同仁在掃黑、緝毒、打詐的團結合作與努力付出，並指出各部會若能發揮行政一體的團隊精神，必能提升施政成效。

蘇貞昌舉例，行政院農業委員會研發「茶葉中多重元素檢驗方法」，能判別國產茶及境外茶外，台灣高等檢察署亦運用打擊混摻茶聯繫平臺，整合各部會、中央及地方力量，加以檢察署、調查局幹員也積極偵辦蒐證，從高雄茶行銷售的茶葉，鍥而不捨向上溯源至南投工廠倉庫，成功查獲107公噸的走私摻茶，保障國人食安健康。

又例如在防範山林盜伐部分，內政部警政署保七總隊、刑事警察局於路口設置監視器、加強要道盤查等作為，與農委會林務局等相關部會通力合作，追緝盜採不法行為也都有重大收穫，均是肯定的範例。

針對近期國內發生「詐欺集團囚禁凌虐」案件，蘇貞昌表示，「台灣不是柬埔寨，誰敢作奸犯科，政府必定徹底打擊，清剿到底」。蘇貞昌指出，警方於11月1日及3日分別在新北淡水、桃園中壢偵破詐欺及人口販運集團將求職被害人囚禁凌虐的案件，並在內政部警政署黃明昭署長親自坐鎮指揮下，共救出58名受害人，但仍不幸有3人遭凌虐致死，其不法犯行，令人髮指；對於警方積極偵辦、向上溯源，因而破獲此一惡行重大的犯罪集團，並已查獲共28人犯嫌、獲准羈押19人，蘇院長對第一線檢警執法人員的勇於任事表現，特別給予高度肯定。

蘇貞昌指出，社會上有少數不肖分子為牟取不法利益，做出各種讓國人不能接受之事，但最重要的就是看政府的公權力作為是否有能力迅速破獲不法，而總統蔡英文在第一時間獲悉此事後，立即指示相關部會傾全力偵緝不法，同時應協助被害人鑑別、醫療及心理諮商等安置關懷事宜，後續請內政部警政署、各檢察署務必全力蒐證，將所有犯嫌繩之以法、從嚴究辦。

蘇貞昌進一步表示，警政署已自本月6日起執行新一波掃蕩詐欺集團、黑道幫派專案，也請警政署就類此涉及私刑拘禁情事，依法從重究辦，並應主動回溯清查失蹤人口，全力挖掘並救援被隱藏囚禁的被害人。

另外，蘇貞昌也指示警政署，透過「第三方警政」結合地方政府的行政力量，讓易滋生犯罪群聚的特定場所業者心生警惕，使之與警方共同打擊犯罪，如發現有行跡可疑人士出入，或有從事犯罪行為之跡象者，應即時通報，絕不可有窩藏情事發生；此外，因失蹤人口多為弱勢中的弱勢，一旦失蹤便求救無門，因此政府應主動積極追查失蹤人口源頭，同時亦針對行蹤異常的出入境人士加強追查並掌握行蹤。

另針對社群網路標榜「高薪輕鬆賺錢」此類高風險徵才貼文，蘇院長請權責機關應即時通知平台業者配合下架，並循線追查，同時呼籲國人切勿被不法集團不合常理的工作條件所誘惑，讓自己身陷險境。

蘇貞昌表示，他已於7月核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，請內政部、法務部、國家通訊傳播委員會、金管會及勞動部等各有關部會，共同合作、貫徹執行，全面掃蕩詐欺集團，保護國人生命及財產安全。

▲▼詐騙集團囚禁人質影片曝光 。（圖／翻攝爆料公社）

▲詐騙集團囚禁人質影片曝光。（圖／翻攝爆料公社）

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