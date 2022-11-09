台鐵桃園鐵路地下化平鎮車站開工　蘇貞昌力挺「雙鄭」

▲蘇貞昌9日出席桃園鐵路地下化建設計畫CJ18標平鎮車站路段地下化開工典禮。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院長蘇貞昌9日出席桃園鐵路地下化CJ18標平鎮車站路段地下化開工動典禮，會後受訪時表示，桃園鐵路地下化不但減少汙染噪音且縫合整個城市，是非常重大的建設工程；「今天主體工程動土，誰對桃園比較好、誰有魄力會做事，一比就知道，現在才來攬功，桃園市民眼睛雪亮。」

蘇貞昌指出，「桃園鐵路地下化不但減少汙染噪音，而且縫合了整個城市，是非常重大的建設工程，經費高達1,048億。當年國民黨執政，張善政當院長只願意補助不到200億，我核定中央出近800億，才能讓先導工程已經陸續動工，今天主體工程動土，誰對桃園比較好，誰有魄力會做事，一比就知道，現在才來攬功，桃園市民眼睛雪亮。」

蘇貞昌還說，「我們也看到，選舉就是要選出真正了解地方、關心地方、會做事的人，我們看到鄭文燦市長上任以來，做了非常多桃園的建設，鄭運鵬立委在中央爭取預算，才能有經費補助地方，我們希望還是看到桃園持續進步，希望大家一起加油。」

▲行政院長蘇貞昌今（9）日出席桃園鐵路地下化建設計畫CJ18標平鎮車站路段地下化開工典禮，主持動工儀式。（圖／桃市府捷工局提供）

至於民進黨北北基桃候選人昨天提出交通月票1,200元方案，行政院是否研擬要補助地方？蘇貞昌認為，「藍營如果見不得好要反對，那就不要讓他能夠有執政機會。我們知道，台灣都市發展已經到了新的時代，許多生活圈彼此交錯，而台灣的交通建設也到了新階段，公車、捷運、高鐵、台鐵交錯運用，基於鼓勵民眾使用大眾運輸要節能減碳，中央政府用補助來獎勵各地方、各生活圈的地方政府，能夠提出各種彼此配套互動、彼此能夠結合，鼓勵市民、鼓勵民眾在生活圈裡面各種交通工具交叉使用，更達到不但能夠節能減碳、方便運輸、能夠使用大眾運輸工具，更能夠讓整個交通事故減少，這都是中央願意大力補助地方的所在。我們希望大家提出更好的方法來，不是只有在首都生活圈，而是全台各個生活圈都能夠往這方面發展，這是行政院樂意看到的，也願意補助的。」

外傳選後內閣可能會改組？蘇貞昌表示，「從我上任行政院長的第一天，這個傳聞就傳到現在，已經快4年了，也不是只有我當行政院長才有這種傳聞，任何人當行政院長從第一天開始，一定會有這種傳聞，只有這種傳聞才會有新聞，如果沒有改組也是新聞，改組也是新聞，這樣才會有新聞。」

此外，全台發生多起槍擊案，內政部長徐國勇說治安由他負全責，對於治安是否達標問題，蘇貞昌強調，「維護治安沒有假期，緝毒、掃黑、打詐，我們也絕不收手，雖然民眾對這幾年治安各方面的進步給予肯定，但我們絕不能自滿，我們剛剛發動新一波的掃蕩，救出許多被害人，把許多作奸犯科的人繩之以法。」

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