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屏東婦車禍行動不便　獨力扶養父母幼女…枋警聯手宮廟送暖

▲枋寮警分局東海派出所代理副所長夏群凱、警員吳亭宜結合五龍寺助人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局東海派出所代理副所長夏群凱、警員吳亭宜結合五龍寺助人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮鄉潘姓婦人先前發生車禍、行動不便，先生又罹癌離世，她必須撫養求學中的女兒及老邁的父母，枋寮警分局東海派出所員警獲悉，結合水底寮廣澤府五龍寺行善，捐助生活物質，幫她家度過難關。

枋寮警分局東海派出所代理副所長夏群凱、警員吳亭宜，日前執行勤區探訪時，得知轄區內有一貧苦獨居潘姓婦人 (57年次)因前些年發生車禍造成四肢行動不便，無法工作，又加上丈夫去年癌症離世，如今女兒仍處於求學階段，且年邁父母亦需要靠潘姓婦人撫養，生活困苦。

日前水底寮廣澤府五龍寺主任委員謝世智，得知枋寮分局東海派出所警察同仁時常行善，便主動聯繫東海所希望能透過警方對轄區的了解，將大廟供品的生活物資贈送予需要幫助的人們，期望透過東海所警察同仁的力量，將善心化作大愛幫助在地需要協助的人，隨後東海所員警便親自拜訪將白米、油及餅乾等民生物資親自交付予潘姓婦人，盼望其在艱苦困難的環境中仍保持生命的鬥志、感受人世間的溫暖。

枋寮分局長黃政龍表示，副所長夏群凱帶領所內同仁充分發揮警察身為人民保姆之大愛精神，透過網路將善心大愛事蹟拋磚引玉，幫助弱勢家庭主動聯絡四方善心人士解決生活困境，施比受更有福，殊值嘉勉。

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關鍵字：

枋寮警察東海派出所夏群凱五龍寺婦人

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