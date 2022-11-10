陳柏惟自曝想開水餃店　端「美中關係」當選舉主菜

記者呂晏慈／台北報導

現為無黨籍的前立委陳柏惟近期錄製民進黨網路實境節目「一碗麵的時間」，大聊「水餃」是一種很有智慧的食物，他夢想能開一間水餃店，且相較之下「包子」沒有智慧而且臉皮很厚，暗中諷刺昔日競選對手、國民黨前立委顏寬恆家族，以及中國國家主席習近平。

▲陳柏惟近期錄製民進黨網路實境節目。（圖／民進黨提供）

陳柏惟在今年地方選舉擔任台中市長候選人蔡其昌的青年總會長，他指出，今年選舉主菜是「美中關係」，他將美國、中國比喻為兩個喜歡台灣的人，前者經常找你約會看電影，後者不斷拿棍棒威脅逼婚，「誰會嫁給每天恐嚇你的人？結果台灣竟有政黨一直去貼中國」。陳說，很多人覺得政治很髒不要碰，「但你家客廳很髒要不要掃？你不碰就別人來碰！就美國碰中國碰」，他認為每個人都該主動關心自己的家鄉，也相信民眾會理性選擇，投票選出能讓城市亮點不斷的首長。

對於台中市政，陳柏惟忍不住對台中市長盧秀燕開砲，「四年0建設」讓台中光榮感盡失！他舉台中市民最關心的7大議題為例指，相較租屋買房、育兒補助、學校營養午餐、空污、治安、虐童、創業貸款等議題，盧秀燕卻只關心企業財團，最大政績只有「暫停前市長林佳龍的規劃，修改後收割成自己的」，甚至一上任就無預警解散、讓年輕人參與市政的「青年議會」。面對盧秀燕的消極作為，陳感嘆「政治不應讓年輕人失望」，而他認識的蔡其昌絕不會讓年輕人失望，更鼓勵青年關心政治。

此外，針對蔡其昌已經宣示，上任要成立「青年事務局」，陳柏惟認為，蔡其昌作為最年輕的立法院副院長，不只最懂年輕人，更是「超強行動力」和「義氣」代名詞，陳柏惟說，這次勝任青年總會長一職，他用招牌台語挑戰「1分鐘不換氣拉票」，呼籲年輕人11月26日一定要返鄉投票，讓台中從讓青年卻步的「負評城市」，翻轉成「想夢且能實現夢想」的地方，「票投蔡其昌絕對是賺爛了！」