高虹安凌晨反擊助理費案　王浩宇看完嗆：你真的是欠告

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／綜合報導

面對詐領助理費指控，民眾黨新竹市長候選人高虹安10日凌晨在臉書寫下846字澄清，並反控民進黨團立法院總召柯建銘辦公室也有類似爭議，卻讓民進黨前桃園市議員王浩宇直言，「高虹安真的是欠告」。

高虹安爭議不斷，9日上午先是因過於勞累緊急住院，10日凌晨在臉書PO出一篇846字的長文，強調她從政以來，每一位助理都有確實的工作，他們所領取的助理費、加班費，都是實質付出勞務、責任所換取的，薪酬也直接進入他們的戶頭，沒有任何不該領的錢進到自己的口袋，並貼出預算資料的照片，交代助理費的去向。

▲高虹安PO文說明助理費去向，點圖可放大。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

不過，高虹安也提到，有網友指稱，柯建銘辦公室的多位助理每年大筆捐款給民進黨，數字剛好都一樣，累計金額更疑似是募款責任額度，「猶記得，當時對手以我的前助理有捐款台灣民眾黨的行為，即指摘我犯了貪汙罪，難道同樣的事證，在柯建銘辦公室是有為青年，在高虹安辦公室就是貪汙行為？這真正坐實了『綠能，你不能』。」

▲（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

王浩宇表示，高虹安所講的何佩珊在105年6月23日就離職去擔任行政院副秘書長，但她竟還指控對方107年為柯建銘公費助理，「高虹安真的是欠告。」