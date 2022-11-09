踩徐巧芯選區廟口開講　蔡英文一夜連趕兩場輔選陳時中

▲陳時中今晚連趕兩場廟口開講活動。（圖／陳時中競選總部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中近日遭國民黨市議員徐巧芯影射牽手人妻，9日晚間到徐的選區信義區舉辦廟口開講，會中直言選舉不要選到沒有人性，也不要把不相干的人牽扯進來，「台北市市民的眼睛是雪亮的，大家不會允許這樣惡劣的選風」；身兼民進黨主席的總統蔡英文也連趕信義區、萬華區兩場廟口開講活動，呼籲推動政策最好的人選就是陳時中。

陳時中今天晚間與蔡英文、擔任競總主委的前副總統陳建仁共同參與兩場「廟口開講」，從信義區興雅福德宮到萬華區楊聖廟，持續走入基層向市民闡述對台北市的政策願景。興雅福德宮出席貴賓包含擔任競總總幹事的立委吳思瑤、信義區後援會總會長邱豐光、內政部政務次長陳宗彥、松山信義區市議員候選人張文潔、許家蓓、許淑華、洪健益；楊聖廟貴賓則有萬華區後援會總會長賴正時、行政院副院長沈榮津、立法委員林昶佐、羅致政、中正萬華區市議員候選人劉耀仁、吳沛憶、邵維倫、洪婉臻，以及前立委陳柏惟。

陳時中在興雅福德宮時提到，選舉是選賢與能，不要選到沒人性，也不要把不相干的人牽扯進來，他認為對手是因為選情有了很大的變化，才要用這樣粗鄙、抹黑的方法來扳回頹勢。陳時中說，現在是民主的社會，台北市市民的眼睛是雪亮的，大家不會允許這樣惡劣的選風，請大家在11月26日用選票表達出台北市民的水準。

陳時中提到，辯論會的時候，他說了一些心內話，也有很多人給他鼓勵、加油，選舉不是為了要打敗誰、討厭誰；參政最重要的，是希望能為深愛的這塊土地台灣多做一些事情，盡自己的能力，能夠做就來做。

結束興雅福德宮的廟口開講之後，陳時中與蔡英文、陳建仁立即趕往萬華楊聖廟，現場坐滿熱情民眾，「加油」、「凍蒜聲」不斷。陳時中致詞時表示，要好好守護首都，讓世界看到一流的台北，這個責任很重，但也是他的目標，過去兩年多，台灣得到「同島一命」的共同體，而疫情到現在，一千多個日子，終於可以看到疫情將結束的曙光。

此外，陳時中也提到民防，要讓每個人都可以辨識假訊息，能夠在面對資訊戰時真正守護台灣。他說，在選舉中有人要打擊台灣防疫的成績，就是要讓人民對自己國家失去信心，然而，當心防往下降，國防就會往下降，這個國家也就勇不起來。陳時中呼籲，大家一起在國際上做有用的台灣人，更要做勇敢的台灣人。

蔡英文致詞時打趣地說，剛剛陳時中在講政策時，她就看後面有沒有人在「盹龜」（台語，指打瞌睡），現場民眾也高喊「沒有」，表現對陳時中談政策的支持。蔡英文表示，中央有很多好政策，但也需要有一個理念相同的地方政府來配合，同心協力就能推動得更好。例如社會住宅，對年輕人很重要，中央有經費、資源可以跟地方來合作，讓年輕人在都會區有一個舒適安全的住處。

蔡英文更說，她認為一個可以把政策講得讓市民聽懂的領導者，就會讓民眾產生信賴，有了信賴，很多困難的事情就可以推動，都更就是一個例子，讓領導者替大家解釋，讓民眾聽懂，市民就可以來配合。她表示，希望台北更好，住的房子更安全，都更勢在必行，而推動政策最好的人選就是陳時中。