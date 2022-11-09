洪耀福：蔣孝嚴不幫兒子站台有原因　兩岸仍是蔣萬安心中的痛

▲蔣萬安日前解釋爸媽忙著帶孫子，因此沒幫自己站台。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

曾操盤多次選戰的民進黨前秘書長洪耀福9日受訪表示，國民黨台北市長候選人蔣萬安若當選台北市長，將有機會變成「未來的馬英九」，會影響其父蔣孝嚴在中國的影響力，因此「兩岸」確實是蔣心中的痛處，也因為如此，蔣孝嚴沒幫兒子站台；洪也說，他不認為「抗共保台」要變成一個選舉議題，因若跨黨派都支持，這就不會是一個選舉議題。

國民黨台北市議員徐巧芯日前公布影片，指控民進黨台北市長候選人陳時中對已婚的台北市聯醫松德院區李姓女副院長「伸鹹豬手」，但遭反駁其丈夫、台北市立聯醫仁愛院區醫務長丁金聰也入鏡，是看圖說故事。

對此，洪耀福今天與媒體茶敘時表示，徐巧芯的目的是干擾本周一聯電前董事長曹興誠與陳時中合體的新聞，因此選在周日晚間丟出爆料，的確也達到這個效果，但同時進而激發出很多民進黨支持者，仍是弄巧成拙。

洪耀福表示，為什麼蔣萬安陣營這麼害怕曹興誠？這是因為「兩岸」確實是蔣萬安心中的痛處，儘管他不認為「抗共保台」或者「抗中保台」要變成一個選舉議題，因為若各黨各派都支持「抗共保台」，那就不會是一個選舉議題，問題是，講的跟做的是不是同一件事，例如蔣萬安自稱有「抗中保台」的DNA，但是對於其父親蔣孝嚴來說，這場選舉卻非常重要。

洪耀福說，若是蔣萬安當選台北市長，他將變成政壇「明日之星」，甚至是「未來的馬英九」，那麼蔣孝嚴在中國就有「被統戰的價值」，但這也會影響國民黨內部，國民黨內會希望蔣孝嚴取代其他人嗎？或者會出現「代理權」的移轉？蔣萬安自己也了解這個狀況，但他不敢去掀開這個問題，所以才會去壓曹興誠的新聞。

洪耀福還舉例，蔣孝嚴身為國民黨前秘書長，在蔣萬安的選舉中卻躲起來，這件事情違背常理，這件事情不是貼標籤，也不是私領域的事情，而是攸關台灣利益：蔣萬安當市長，會具體幫助蔣孝嚴在中國的影響力，這對台灣安全、台灣利益會有什麼樣的影響？當然，蔣萬安也可以出來回應，提出說法說服台灣人民。