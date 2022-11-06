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擦藥治菜花！男友幫拍下體喬位置　偷留照成把柄PO網：看妳多淫蕩

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲小霓長菜花為了擦藥，請男友照相以確認位置，沒想到之後卻成了把柄遭男友恐嚇「放上FB讓大家看妳淫蕩程度」。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者蔡怡萍／屏東報導

女子小霓（化名）因故感染菜花，她請郭姓男友拿手機幫她拍下體照以方便確認擦藥位置，不料男友事後沒將照片刪除，2人後來吵架鬧不合時，竟將這些私密照片當成把柄，不但傳給小霓與前夫的女兒看，還威脅「放上FB讓親友知道妳多淫蕩」，這些恐怖行徑遭屏東地院依竊錄身體隱私部位罪、恐嚇危害安全罪，處應執行有期徒刑4月，可易科罰金。

判決指出，小霓與郭男原為男女朋友，2021年9月3日時，小霓因感染菜花接受治療，她自己因角度關係看不到私密處，就請男友幫忙拍下照片，好讓她能看清楚擦藥的位置，但男友除了是拿自己的手機拍照外，連小霓的臉部也一起入鏡，事後還偷偷不把照片刪除，留存在手機中。

同年11月時，2人發生糾紛，郭男想起握有小霓的裸照，一氣之下竟將照片回傳給小霓，恐嚇「你還要生菜花的照片嗎？我還可以再貼在FB上給你」、「你等著看你的裸照，讓你的同學朋友都知道你是如此淫蕩」，並跑到小霓目前居住地拍下外觀、傳給小霓與前夫所生的女兒暗示知道她住在哪，誇張行為令小霓非常害怕，選擇報警求助。

郭男坦承有傳裸照，但堅持只是因為小霓自己看不到患部，拍下來要讓她知道位置、好讓她擦藥而已，並請小霓的女兒帶她去看醫生，但檢視對話截圖顯然不如郭男所述。

屏東地院簡易庭審後，認為郭男還有他案遭判刑的前科，素行不良，也未能與小霓達成和解，依竊錄身體隱私部位罪、恐嚇危害安全罪，合併處有期徒刑4月，可易科罰金12萬，犯案用手機沒收，仍可上訴。

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