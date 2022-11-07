渴望被凌虐變恐怖SM！男大生被疑劈腿　「擰毛巾式」廢女友左手

▲吳男將女友毆打成傷，還將她手弄斷，辯稱是女友主動要求「情趣SM」，但嚴重的傷勢讓醫生與法官都不相信，將他判刑12個月。（示意圖／翻攝pixabay網站）



記者蔡怡萍／台北報導

一名吳姓男大生被女友小芮（化名）懷疑偷吃，卻反而惱羞成怒，失控拿衣架暴打小芮，把她打得全身瘀青傷痕累累；2個月後2人又吵架，吳男這次甚至將小芮左手「擰毛巾」般應聲折斷，被逮後辯稱這是他們之間以SM的方式增進情趣，小芮也曾主動說「我是你的玩具」、「主人求你打死我」，但法官看了認為，吳男的傷害程度與性愛前的情趣明顯不同，依2條傷害罪，各處4月、8月徒刑，後者不可易科罰金。

判決指出，小芮自2021年4月至同年8月間，與就讀大學3年級的吳姓男友同居，6月時，小芮發現男友與其他女生發生關係、崩潰提出分手，沒想到男友反而暴怒、徒手狂毆或拿衣架猛抽，雖然小芮被打得全身是傷，但她只向友人訴說並將傷勢拍下留存。

2個月後，小芮又發現男友與前女友往來，2人大吵一架，男友失控徒手將小芮左手「擰毛巾」般往後一拗，她痛得尖叫、求男友叫救護車將她送往醫院，發現為粉碎性骨折、位移2.6公分，醫生一看傷勢嚴重、通知為家暴案件，並報警處理。

吳男向警方辯稱，會打小芮是2人交往的情趣，而小芮自己對他說「不乖就要打、就要教」，因為她這2次都吵著要分手，他覺得她「不乖」，因此照她的要求打她，且是為了制止小芮亂揮雙手而伸手去抓，不小心才把她的手折斷。

檢視2人對話截圖，雖然在談論2人間的SM互動時，小芮說過「我成功激發你了」、「你感覺興致勃勃…」、「我屁股開始有你的印記了」、「主人求你打死我」、「我是你的玩具」、「渴望被你凌虐…」，但小芮向警方表示「爭吵當下男友為了別的女人打我，我很清楚吵架與情趣是不同的，這絕非性愛前之前戲，也沒同意能將我毆打成傷」。

士林地院審後，認為吳男不能夠以口頭上隨意談論的協議就出手攻擊，且造成的傷勢嚴重，受傷範圍也遍布全身，難認與平時SM互動相同，可見為吳男出於不滿而故意傷害，又始終否認犯行，依傷害罪處4月徒刑，可易科罰金；另一條傷害罪處8月徒刑，不得易科，全案仍可上訴。