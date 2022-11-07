高虹安要告周玉蔻、自由時報　曝李忠庭戶口名簿「2015年已離婚」

▲高虹安秀李忠庭戶口名簿。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安聘用男友李忠庭擔任國會公費助理被對手國民黨新竹市長候選人林耕仁踢爆後，《自由時報》與名嘴周玉蔻指控李男有婚外情，並影射外遇對象就是高虹安。對此，高虹安今（7日）秀李男戶口名簿，證明李男2015年已離婚，將對撰寫報導的記者、周玉蔻等提告。

名嘴周玉蔻日前引述媒體人邱明玉的話，指李男任職鴻海，但鴻海創辦人郭台銘反對兩人交往，因此高曾答應郭要結束男女朋友關係，原因是「人家當時有老婆」，沒想到最後高卻欺騙了郭。《自由時報》則報導，調查局北機站獲報，檢舉人稱李男在鴻海任職期間有過一段婚姻，當時疑似就與「上司」高虹安產生情愫。不過後來李男當高虹安的助理時，已恢復單身。

高虹安7日上午9時半偕同委任律師陳宗豪，以及李忠庭委任律師鍾維翰，召開「立院助理實質工作證據」記者會，除秀出李男實質工作的對話證據外，也曝光李男的戶口名簿，證明李男已在2015年離婚。

高虹安說，沒有所謂的李男2018年到鴻海時，她是小三的事情，「這絕對錯誤的事實」，不要再以訛傳訛。高也說，要針對周玉蔻、自由時報記者錢利忠、放言記者呂雲笙、臉書名為「吳睿穎」等，依個別狀態，提告加重誹謗、意圖使人不當選、公然侮辱、妨害名譽等訴訟。

針對李忠庭被質疑涉爭議，鍾維翰則指出，李男這段時間努力整理擔任助理期間的工作內容，包括隨行活動參與、出席選服、拜會活動、地方溝通協調、社群媒體經營等種種，但這罪名要立基有詐領嫌疑上，從上述資料可證明李男確實有做立委助理的工作。

而李男款項捐給民眾黨爭議，鍾維翰說，既然李男有實質做立委工作，他得到的報酬是其勞務所得，後續怎麼處理，只要基於個人自由意志行為，跟犯罪無關。

至於李男勞健保的投保單位未掛在立法院，鍾維翰說，從來勞健保掛在哪個事業單位下，跟當事人有無在那單位做實質工作沒有相關，而是要回到李男到底有無從事立委助理工作。

鍾維翰也代表李忠庭表示，李男對司法單位具相當信心，相信檢調對案件會秉持勿枉勿縱，秉公處理。