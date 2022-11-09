好鄰居轉身變冷血殺手…他持「斧頭狂砍」7死2傷　近距離行兇照曝

▲事發攝影機畫面。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省商洛市商州區夜村鎮夜村社區日前發生一起恐怖殺人案，一名王姓男子因鄰里糾紛行凶，用斧頭砍死7人、2人受傷。王男作案後跳河自殺，遺體已被打撈出。有報導指出，王男因為一株櫻桃樹，與鄰居發生爭執，懷恨在心後報復殺人。

據《大皖新聞》報導，夜村社區一名村民8日表示，受害者中有他的親戚，9名死傷者並不是一家人，他們中多為五、六十歲以上的中老年人。

案發後，他接到親戚的電話，趕到親戚家後發現一名家人已遇害。該村民說，當時已有人報了警，警方趕到村裡後發現多人遇害。

據自媒體《溫柔看世界》報導，作案凶器是一把斧頭，商洛市曙光救援隊工作人員確認，目前凶器還在搜尋中。此外，王男已經結婚並且有孩子，妻子有些許殘疾。據當地村民反映，王男平時和其他人交流無異常。

報導透露，案發前一天，王男曾將其中一名受害者的大兒媳家的櫻桃樹鋸掉，當天晚上11點兩家還在爭吵。後來，有人報警，警方讓兩家7日去派出所調解。

▲兇手已經自殺身亡。（圖／翻攝自微博）

在調解過程中，受害者的大兒媳罵了王男。兇殺案發生後，受害者親屬懷疑，因為這件事讓王男失去理智，採用了極端手段進行報復。

還有村民指出，王男的土地曾被霸佔，雙方多次協調無果後，這才將他逼急殺人了。

對此，商洛市公安局通報，事發在7日下午4時許，商洛市商州區一名56歲男子因鄰里糾紛行凶，造成7人死亡、2人受傷。警方接報後趕赴現場，及時將傷者送院救治，全力開展偵查抓捕。經偵查，王男在犯案後跳河自殺，屍體已被打撈並確認。案件正在進一步偵辦中。

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