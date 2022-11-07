被迫聞3年二手菸悶出病！勸阻遭嗆「就你在亂」　惡鄰下場曝

▲鄰居經常抽菸，導致男子一家三口關窗悶出病，買空氣清淨機也無法改善。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名林姓男子不滿楊姓鄰居長期在租屋處抽菸，導致他們一家3口長期吸二手菸，多次跟楊男、房東溝通卻都未改善，林男雖關緊門窗、買空氣清淨機自救，一家人仍悶出一身病來，隱忍3年後決定提告。高雄地院認為楊男確實影響林男居住權利，判賠1萬元，且不得讓菸味飄至他人家中。

林男指控，2019年8月，一家人搬進某社區居住，與楊男成為隔壁鄰居，然而沒多久，他們經常在屋內或是屋外的公共空間聞到菸味，或是寵物糞便臭味，後來才發現楊姓鄰居長期習慣在陽台抽菸，並到陽台處理寵物排泄物，令他們難以忍受。

林男得知是楊男引起的臭味，曾要求對方別再抽菸，也請楊男的房東勸阻，還找來里長、管委會協助公告，沒想到全未獲得處理，楊男還當面嗆聲「別在四處亂」、「整棟就你在亂而已」。

為了自救，林男一家只能長期關窗，也購入空氣清淨機維持空氣清潔，然而長期下來仍讓身體悶出病來，才會決定狀告法院，指控楊男抽菸行為已嚴重影響生活品質，房東只顧收租金，不出面主持公道，向2人連帶求償4萬7000元。

楊男反駁，2隻愛犬1天會到陽台便溺2次，事後自己都會馬上清洗、消毒，之前的房客都沒有抱怨過；房東表示，她到現場確認，的確沒聞到任何異味。

但林男妻子當庭指證，客廳每個月3到5次都會飄來菸味，每次持續約10分鐘，為了阻隔異味都會關窗，但導致空氣不流通，害她濕疹變嚴重，林男的蕁麻疹也產生相同情況。

此外，法官勘驗林男、楊男對質音檔，林男的房東曾說出在屋內聞到二手菸味，但楊男的房東並沒有到現場，勘認菸味的確會飄到他人家中；且2人所居住的大樓為集合式住宅，若楊男在屋內抽菸，恐會透過共用管路影響鄰居。

法官認為，二手菸是分佈最廣且有害的室內空氣污染物，已被聯合國世界衛生組織列為頭號的致癌物質，楊男卻持續在屋內抽菸，客觀上對於林男之日常家居生活明顯造成嚴重干擾及不便，楊男須單獨負起損害賠償責任，判賠1萬元，且不得讓二手菸飄入他人家中及公共空間。