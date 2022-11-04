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社會 社會焦點 保障人權

他睡床上被妻趕！　兒女暗示「隔壁黃阿伯可以躺」…綠夫怒提告

▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲潘男躺在妻子床上，妻子卻又吵又罵趕走他，兒女看不下去說出「隔壁阿伯可以躺」，潘男才得知被戴了6年的綠帽。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／台中報導

一名潘姓男子躺在妻子的床上休息，卻遭妻子砸東西趕走，正當他覺得莫名其妙時，一雙兒女卻向他暗示「隔壁黃姓阿伯可以躺在媽媽床上」，質問後妻子才坦承與黃姓鄰居偷情滾床長達6年之久，潘男與妻離婚後向黃男求償50萬，一、二審法院都判決黃男需賠20萬，全案確定。

根據判決，潘男的女兒作證表示，她曾在5、6年前還在讀國二時，就看過鄰居黃姓阿伯直接進到媽媽的房間；2021年1月時，潘男兒子的女友也看到黃坐在媽媽機車後座，自然地擁抱還喊她「寶貝」；同年2月間，女兒還曾看到黃男在家門外，從背後抱著媽媽；直到同年7月時，爸爸躺在媽媽床上睡覺，媽媽卻對此很生氣地丟東西，姐弟兩人才決定向爸爸說出這些事。

潘男得知後崩潰質問妻子，她坦承起初有跟黃男在一起，但表示後來就變回朋友關係，但不屑地回「你以為我很愛做那個喔，我敢跟你說，3年才2次而已」，潘男將對質過程錄音，心死離婚，並對破壞他家庭的黃姓鄰居求償50萬。

法院一審認定黃男有與人妻偷情的事實，判賠20萬元，潘男對於結果堅持求償50萬，黃男也不滿被判賠，否認有與人妻交往上床，雙雙上訴。

台中高分院審理後，認為人妻的自白錄音描述了一切，與其妹妹的對話截圖也坦承「我跟他是從你姊夫沒給我錢的時候開始的」、「這次我真的沒臉面對你們大家，我真的很抱歉做了這種事」，且自己的兒女都出面作證，認為身為至親的她們沒必要誣陷，認為前審已經過適當裁判，駁回雙方請求，全案定讞。

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