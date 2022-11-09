《螢火蟲之墓》水果糖12月停產！　114年「佐久間製菓」宣布停業

▲《螢火蟲之墓》的水果糖將於12月正式走入歷史。（圖／佐久間製菓官網）



記者王佩翊／編譯

因出現在電影《螢火蟲之墓》中而爆紅的紅色罐裝硬糖「佐久間式水果糖」（サクマ式ドロップス）即將於12月停產。擁有114年歷史的日本老牌糖果公司「佐久間製菓」因不堪原物料與能源價格上漲，同時營業額受到新冠疫情影響，因此將在2023年停止營業。而由另一間公司生產的綠色罐裝水果糖則不受影響。

根據《日本新聞網》報導，佐久間製菓9日宣布，旗下的主打產品「佐久間式水果糖」（サクマ式ドロップス）將於12月停止生產，同時該公司也會於2023年1月20日停止營業。佐久間製菓1908年由創辦人佐久間惣治郎成立，同時也是日本首間將水果糖國產化的企業，而在此之前都是從英國進口。

佐久間製菓曾因歷經二戰，缺乏砂糖等原料，一度停業，直到1948年才重新恢復營業。

佐久間式水果糖至今已經有114年的歷史，因為出現在1988年上映的電影《螢火蟲之墓》中，再度爆紅，而佐久間製菓也在同年發售復刻版水果糖。

受到砂糖等原物料與能源價格上漲，再加上新冠肺炎導致營業額減少，佐久間製菓苦撐許久，最終選擇在2023年停止營業。

另一方面，綠色罐裝的「佐久間水果糖」（サクマドロップス）是由另一間SAKUMA製菓（サクマ製菓）製造，因此今後不會受到影響，將繼續生產與販售。

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