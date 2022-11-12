美韓「彈藥交易」軍援烏克蘭　驚曝普丁1、2個月前就知情

▲普丁10月27日在莫斯科智庫會議時，特別在發言上針對南韓發出警告。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯總統普丁10月底出席莫斯科一場智庫會議時，曾公開警告南韓，若持續向烏克蘭提供彈藥等軍事裝備與武器，則俄韓關係將面臨破裂。南韓總統尹錫悅曾表示，南韓未曾提供烏克蘭殺傷性武器；豈料，《華爾街日報》近日卻踢爆，南韓向美國輸出10萬發155mm砲彈，等於間接軍援烏克蘭。

南韓《韓國日報》分析，從以上發言可以推測，俄羅斯情報機關、乃至於普丁早在1至2個月以前，就已經掌握南韓向美國輸出彈藥的情資。

《韓國日報》指出，普丁10月底特別公開指名南韓發出警告時，尹錫悅雖強調軍武輸出屬於國家主權問題，不過他也同時劃清界線，表示南韓從未對烏克蘭輸出殺傷性武器；當時外界解讀，普丁此番話語無非是想要提前阻斷南韓對烏克蘭的軍武支援、甚至是牽制南韓向與烏克蘭比鄰的波蘭頻繁出售軍武。

此事件至昨（11）日終於迎來重要轉折點，因為美媒《華爾街日報》引述多名掌握美韓秘密協議過程的美國官員說法，表示美國、南韓私下協商的過程中，美國計畫透過從南韓購買10萬發155mm砲彈後，向烏克蘭提供這些砲彈；而南韓透過美國間接提供烏克蘭軍火，顯示出一方面協助最為重要的友邦美國、一方面又能遵守不向烏克蘭提供「殺傷性武器」的承諾。

▲南韓與波蘭簽下規模57億6千萬美元軍武出售合約，包括輸出K2戰車、K-9自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

針對《華爾街日報》報導，南韓國防部坦承的確計畫向美國輸出10萬發155mm砲彈，不過雙方已承諾美國必須是「最終使用國」，強調此舉是為了補充美軍彈藥庫存。

《韓國日報》認為，俄軍目前在俄烏戰場上處於劣勢，在各種軍事裝備和武器面臨不足的情況下，俄羅斯情報當局抓到南韓疑似對美國、甚至烏克蘭輸出軍武的把柄，此舉有可能更加觸怒莫斯科當局，因為最近華府不斷指控北韓私下向俄羅斯透過中東、非洲等途徑輸出軍武；一旦莫斯科認定南韓採取「迂迴戰術」向烏克蘭輸出軍武，未來恐怕會加強對北韓的軍事援助。

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