手術房成偷拍天堂！日狼醫專挑未成年少女　趁全麻狂拍病患身體

▲該名醫師因多次在手術時偷拍女病患，遭判處2年6個月徒刑，緩刑5年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本京都府立醫科大學附設醫院一名44歲男醫師多次將手機攜入手術室內，並趁著女性病患因接受全身麻醉沒有意識時，偷拍她們的身體，有7人受害，且全都是未成年少女。該名醫師11日因違反性騷擾防治法、製作兒童性傳播物等罪名，被京都地方法院判處2年6個月徒刑，緩刑5年。

根據《京都新聞》報導，現年44歲的新井啓仁原本任職於日本京都府立醫科大學附設醫院，目前已經遭到停職。判決書指出，他在2020年6月至2021年11月間，在京都府立醫科大學附設醫院的手術室內，多次持手機偷拍因接受全麻而沒有意識的女性病患的身體，受害人數一共7人，其中最小僅10歲。

不僅如此，新井啓仁還將偷拍到的其中3人的不雅影片保存於自己的雲端硬碟中。新井的犯案手法主要是將手機放在手術衣胸口的口袋內，假裝進行手術準備，實際上則是藉此靠近患者，並偷拍對方。

法官認為，新井濫用自己身為醫師的身分，背棄患者們對醫師的信任，是十分惡劣的犯行，而他的犯案手法大膽且巧妙，足以見得他的行為已經成為習慣，早已犯案多次，對被害人造成極大的羞辱與厭惡感。京都地方法院最終判處新井啓仁2年6個月徒刑，不過由於仍有可教化機會，願給予在社會更生的機會，因此緩刑5年。

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