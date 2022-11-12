　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

手術房成偷拍天堂！日狼醫專挑未成年少女　趁全麻狂拍病患身體

▲桃園市陳姓婦產科醫師去年11月為女子診斷有漏尿問題，後來進行陰道修補手術時，麻醉與手術同時進行，導致女子一度命危，事後被救回卻成植物人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲該名醫師因多次在手術時偷拍女病患，遭判處2年6個月徒刑，緩刑5年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本京都府立醫科大學附設醫院一名44歲男醫師多次將手機攜入手術室內，並趁著女性病患因接受全身麻醉沒有意識時，偷拍她們的身體，有7人受害，且全都是未成年少女。該名醫師11日因違反性騷擾防治法、製作兒童性傳播物等罪名，被京都地方法院判處2年6個月徒刑，緩刑5年。

根據《京都新聞》報導，現年44歲的新井啓仁原本任職於日本京都府立醫科大學附設醫院，目前已經遭到停職。判決書指出，他在2020年6月至2021年11月間，在京都府立醫科大學附設醫院的手術室內，多次持手機偷拍因接受全麻而沒有意識的女性病患的身體，受害人數一共7人，其中最小僅10歲。

不僅如此，新井啓仁還將偷拍到的其中3人的不雅影片保存於自己的雲端硬碟中。新井的犯案手法主要是將手機放在手術衣胸口的口袋內，假裝進行手術準備，實際上則是藉此靠近患者，並偷拍對方。

法官認為，新井濫用自己身為醫師的身分，背棄患者們對醫師的信任，是十分惡劣的犯行，而他的犯案手法大膽且巧妙，足以見得他的行為已經成為習慣，早已犯案多次，對被害人造成極大的羞辱與厭惡感。京都地方法院最終判處新井啓仁2年6個月徒刑，不過由於仍有可教化機會，願給予在社會更生的機會，因此緩刑5年。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►讓你一秒變女神！好萊塢燈泡美妝鏡特價999元

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／下班注意！國1南下車禍　車流回堵6公里
古城遺址？洞庭湖底驚現「大型神秘圖案」　完整畫面曝光
澳洲正妹遭性侵亡！男嫌逃亡4年　警方祭2100萬抓人
好天氣沒了！　明雨彈開轟「2地防大雨」
「只穿UNIQLO+NET」50K男超自卑！　網1關鍵全挺
認識5天就壞壞！　爸開門見國中女兒「V字形」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

狂徒連2晚破門行竊！脫上衣猛撬女屋主房門　她嚇瘋躲陽台求救

日韓高峰會時隔3年首登場！　岸田文雄13日柬埔寨會尹錫悅

澳洲正妹遭性侵亡！男嫌拋下妻小逃出境　警方懸賞2100萬抓人

俄軍撤出赫爾松！衛星照曝大橋、水壩被毀　數十萬人面臨洪水危機

手術房成偷拍天堂！日狼醫專挑未成年少女　趁全麻狂拍病患身體

烏軍告捷卻讓「美國意見分歧」　CNN：軍方提和談、政府認時機未到

美韓「彈藥交易」軍援烏克蘭　驚曝普丁1、2個月前就知情

郵輪再爆疫情！盛世公主號載4600人啟航　800人確診新冠

花錢就能買藍勾勾！推特假帳號暴增「特斯拉也受害」　訂閱制急喊卡

牙齒綁一條瘦身線！她「7周狂瘦14kg」變紙片女　網友看完卻狂罵

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

住美Airbnb客廳門自動打開　鍾明軒嚇壞尖叫：不要鬧欸

見工人突癲癇發作倒地　機警拉拉狂吠求救撿回命

女兒想養貓！爸妙招勸退 摔杯＋玩衛生紙她傻爆眼

萌妹賣力跳舞應援中信　小翔被無視抱胸森氣氣

魔獸降臨！霍華德晚間抵台　一出境開懷大笑隔空抱球迷

狂徒連2晚破門行竊！脫上衣猛撬女屋主房門　她嚇瘋躲陽台求救

日韓高峰會時隔3年首登場！　岸田文雄13日柬埔寨會尹錫悅

澳洲正妹遭性侵亡！男嫌拋下妻小逃出境　警方懸賞2100萬抓人

俄軍撤出赫爾松！衛星照曝大橋、水壩被毀　數十萬人面臨洪水危機

手術房成偷拍天堂！日狼醫專挑未成年少女　趁全麻狂拍病患身體

烏軍告捷卻讓「美國意見分歧」　CNN：軍方提和談、政府認時機未到

美韓「彈藥交易」軍援烏克蘭　驚曝普丁1、2個月前就知情

郵輪再爆疫情！盛世公主號載4600人啟航　800人確診新冠

花錢就能買藍勾勾！推特假帳號暴增「特斯拉也受害」　訂閱制急喊卡

牙齒綁一條瘦身線！她「7周狂瘦14kg」變紙片女　網友看完卻狂罵

快訊／國1南下安定段車禍「物品散落」　後方車流塞爆...回堵6km

MIRROR演唱會事故「4高層涉偽造文書」！　大螢幕早有問題沒通報

「友善連線」拋新桃區域合作政見　張善政：建構桃園新北生活圈

金融業資安出問題　恐影響業務准駁、增提資本計提

陳時中嘆選舉黑暗：為選情抹殺防疫成績　歷史會說明一切

共和黨主席涉賄選拒交保遭聲押　又被5萬交保...秒付錢走人

傻眼貓咪！奴才買餵食器「忘了放飼料」　開監視器見這一幕慘了

LIVE／大咖站台拚氣勢迎勝選！　民進黨凱道大造勢晚間登場

Live／國民黨決戰北台灣！　「母雞」侯友宜領軍六都選將「板橋大造勢」

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

國際熱門新聞

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

掉進720°C熔爐　男逃出保住一命

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

在學校玩碟仙　11名學生集體昏倒走廊上

1兆市值加密幣交易所FTX申請破產

遭女友前夫開槍！他GG中彈　恐永久失去功能

反了！普丁大腦槓上克宮：總統該剖腹死

猴子扯衣！女模雪乳快掉出　晃動片曝

FTX加密貨幣龐氏騙局　專訪早露餡

郵輪再爆疫情　盛世公主號800人確診

一句哈囉全身發麻！女被搭訕竟遇迷魂黨

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

即／東加規模7.5地震　發海嘯預警

男友「用陰莖穿耳洞」　她耳朵發炎腫爆

更多熱門

相關新聞

美韓彈藥交易援烏軍　普丁2個月前就知情

美韓彈藥交易援烏軍　普丁2個月前就知情

俄羅斯總統普丁10月底出席莫斯科一場智庫會議時，曾公開警告南韓，若持續向烏克蘭提供彈藥等軍事裝備與武器，則俄韓關係將面臨破裂。南韓總統尹錫悅曾表示，南韓未曾提供烏克蘭殺傷性武器；豈料，《華爾街日報》近日卻踢爆，南韓向美國輸出10萬發155mm砲彈，等於間接軍援烏克蘭。

梨泰院案究責　龍山區廳疑涉「官商勾結」

梨泰院案究責　龍山區廳疑涉「官商勾結」

梨泰院蒙陰影！消防隊長坦承「服抗憂鬱藥」

梨泰院蒙陰影！消防隊長坦承「服抗憂鬱藥」

美國「施壓中國」介入北韓核武問題

美國「施壓中國」介入北韓核武問題

歐力士將斥資670億收購藥妝品牌DHC

歐力士將斥資670億收購藥妝品牌DHC

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

6屁孩「帶刀進耶誕城」遭警制伏

許光漢爆紅！《悲傷》男主角遭神隱

掉進720°C熔爐　男逃出保住一命

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

每天都像熱戀「4星座組合」一旦交往就難分開

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

租透天厝「怕隨時要搬家」　網卻讚房東佛心

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

店員見客喊歡迎光臨　被勒令停業

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

魔獸首戰場館破舊！館長：讓世界看台灣多爛

和魔獸合照被酸爆　178公分辣妹高EQ反擊了

260元換幾個10元硬幣？23、26吵不停　網揪關鍵1字

更多

最夯影音

更多
快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝
調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面