　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

媽媽帶9歲女兒「縫雙眼皮」忍痛也要變漂亮！　背後故事超心酸

記者吳美依／綜合報導

日本媽媽Rucchi帶著9歲女兒縫雙眼皮，並且宣稱這樣看起來更漂亮，招致網友抨擊。她受訪時透露，自己就因為天生單眼皮，度過悲慘痛苦的童年，18歲整形後，簡直恨不得早點這麼做。Rucci不希望女兒也對外表焦慮、在缺乏安全感的環境成長，才會帶著年幼孩子挨刀。

女兒Micchi年紀小小，卻很想要整形，因為她覺得自己眼睛太小，總像在瞪人，「在我看來，如果妳能忍受整形手術的痛苦，就能成為一個漂亮的人。」但小女孩手術困難重重，原本只需要20分鐘，最後卻耗費2小時，而且麻藥一度無法發揮作用。

▲日本媽媽帶9歲女兒縫雙眼皮。（圖／翻攝自YouTube／元祖整形ママ）

▲媽媽對比女兒整形前後的照片。（圖／翻攝自YouTube／元祖整形ママ）

媽媽Rucchi表示，雙眼皮是「美麗的標準」，因此整形手術是必要的，「我的媽媽和妹妹眼睛都很大，但我卻是單眼皮。每個人都喜歡我妹妹，遠勝於我。大家都認為妹妹比我可愛多了，一位住在附近的女人只說我妹可愛、只給我妹糖果，我卻從未獲得類似獎賞。女孩們需要雙眼皮，我從沒看過漂亮的女孩是單眼皮。」

Rucci坦言，她從未想過成為最漂亮的人，但童年經驗實在太糟糕了。她如今已是5個孩子的媽媽，不希望2個女兒不滿意長相，尤其對單眼皮懷抱負面情結，「我希望這個手術能對她產生正面影響。」

▲日本媽媽帶9歲女兒縫雙眼皮。（圖／翻攝自YouTube／元祖整形ママ）

▲母女也會一起化妝。（圖／翻攝自YouTube／元祖整形ママ）

在日本，只要父母同意，未成年人就能合法整形，該國整形手術數量高居全球第4。但東京美容外科醫師麻生泰指出，一些監護人會濫用法律，把自己的審美標準強加在孩子身上，因此他對待未成年患者總是格外謹慎，「我會和孩子及家長分別面談，判斷孩子是否真的想要整形。」

兒童心理學教授鈴木智宏（Tomohiro Suzuki）指出，人們確實能夠透過整形，獲得正面心理影響，例如加強自信心。但未成年人身心仍在發展，個人理想形象可能還很模糊，若長大後悔還需多次動刀，才能達成心目中的「完美樣貌」，甚至反而陷入惡性循環，無法停止整形。

 

►讓你一秒變女神！好萊塢燈泡美妝鏡特價999元

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
房間看到2東西不要租！　房產專家：住久身體出問題
快訊／滅火器熱唱引爆凱道造勢　民進黨宣布現場3萬人齊聚相挺
高虹安合體郭董被爆「影片合成的」！來源曝光
快訊／徐巧芯猛打綠營側翼遭檢舉！「臉書禁言6天」
LIVE／大咖全到齊！民進黨凱道大造勢晚間登場
Live／國民黨決戰北台灣！　侯友宜領軍「板橋大造勢」
球員高喊「3千萬」辜董微笑點頭　兄弟總冠軍商品預購破千萬
《全明星》再爆退賽　男星愧疚曝心聲：與大家同在

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國肯塔基州選市長同票　拋硬幣決定當選人

印度驚現獨眼羊寶寶！兩顆眼珠擠前額眼窩　背後原因曝

死後藏蜜穴聞屁香！美尻妹戴「男友骨灰肛塞」被抓：他最愛的地方

媽媽帶9歲女兒「縫雙眼皮」忍痛也要變漂亮！　背後故事超心酸

狂徒連2晚破門行竊！脫上衣猛撬女屋主房門　她嚇瘋躲陽台求救

日韓高峰會時隔3年首登場！　岸田文雄13日柬埔寨會尹錫悅

澳洲正妹遭性侵亡！男嫌拋下妻小逃出境　警方懸賞2100萬抓人

俄軍撤出赫爾松！衛星照曝大橋、水壩被毀　數十萬人面臨洪水危機

手術房成偷拍天堂！日狼醫專挑未成年少女　趁全麻狂拍病患身體

烏軍告捷卻讓「美國意見分歧」　CNN：軍方提和談、政府認時機未到

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

越南獨特水上咖啡杯 高速旋轉「桶船」暈到吐

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

住美Airbnb客廳門自動打開　鍾明軒嚇壞尖叫：不要鬧欸

萌妹賣力跳舞應援中信　小翔被無視抱胸森氣氣

見工人突癲癇發作倒地　機警拉拉狂吠求救撿回命

女兒想養貓！爸妙招勸退 摔杯＋玩衛生紙她傻爆眼

美國肯塔基州選市長同票　拋硬幣決定當選人

印度驚現獨眼羊寶寶！兩顆眼珠擠前額眼窩　背後原因曝

死後藏蜜穴聞屁香！美尻妹戴「男友骨灰肛塞」被抓：他最愛的地方

媽媽帶9歲女兒「縫雙眼皮」忍痛也要變漂亮！　背後故事超心酸

狂徒連2晚破門行竊！脫上衣猛撬女屋主房門　她嚇瘋躲陽台求救

日韓高峰會時隔3年首登場！　岸田文雄13日柬埔寨會尹錫悅

澳洲正妹遭性侵亡！男嫌拋下妻小逃出境　警方懸賞2100萬抓人

俄軍撤出赫爾松！衛星照曝大橋、水壩被毀　數十萬人面臨洪水危機

手術房成偷拍天堂！日狼醫專挑未成年少女　趁全麻狂拍病患身體

烏軍告捷卻讓「美國意見分歧」　CNN：軍方提和談、政府認時機未到

交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！越愛越痛苦心好累

美國肯塔基州選市長同票　拋硬幣決定當選人

與賴琳恩愛情長跑11年　陳乃榮「人夫語錄」網笑：最高生存法則！

《寶可夢》小智終於奪世界冠軍　男粉看哭：小學等到中年！

安溥10年前消失演藝圈原因曝！　突關閉35萬粉專：多說多錯

快訊／滅火器熱唱引爆凱道造勢　民進黨宣布現場3萬人齊聚相挺

中職對戰頻繁不好投？　郭俊麟有不同觀點

快訊／徐巧芯猛打綠營側翼遭檢舉！「臉書禁言6天」

鴻海泰國合資電動車廠動土　拚2024年生產交車

辰亦儒大陸拼事業「曾之喬視訊慶生」　夫妻愛看房當興趣

辣媽體驗男人的「蛋蛋哀傷」　痛到倒地乾嘔差點噴出屎來

國際熱門新聞

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

掉進720°C熔爐　男逃出保住一命

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

在學校玩碟仙　11名學生集體昏倒走廊上

遭女友前夫開槍！他GG中彈　恐永久失去功能

反了！普丁大腦槓上克宮：總統該剖腹死

1兆市值加密幣交易所FTX申請破產

猴子扯衣！女模雪乳快掉出　晃動片曝

郵輪再爆疫情　盛世公主號800人確診

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

FTX加密貨幣龐氏騙局　專訪早露餡

一句哈囉全身發麻！女被搭訕竟遇迷魂黨

即／東加規模7.5地震　發海嘯預警

男友「用陰莖穿耳洞」　她耳朵發炎腫爆

更多熱門

相關新聞

日韓峰會時隔3年首登場！岸田文雄柬埔寨會尹錫悅

日韓峰會時隔3年首登場！岸田文雄柬埔寨會尹錫悅

日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅預計13日在柬埔寨舉行日韓高峰會，而儘管兩人9月在紐約曾經短暫地私下會面，但距離上一次日韓領袖的正式峰會已是3年前。兩人此行前往柬埔寨金邊的主要目的則是為了出席東南亞國家協會（ASEAN）的年度高峰會。

專挑未成年少女！狼醫手術中「趁全麻」偷拍女病患

專挑未成年少女！狼醫手術中「趁全麻」偷拍女病患

美韓彈藥交易援烏軍　普丁2個月前就知情

美韓彈藥交易援烏軍　普丁2個月前就知情

梨泰院案究責　龍山區廳疑涉「官商勾結」

梨泰院案究責　龍山區廳疑涉「官商勾結」

梨泰院蒙陰影！消防隊長坦承「服抗憂鬱藥」

梨泰院蒙陰影！消防隊長坦承「服抗憂鬱藥」

關鍵字：

日韓要聞整形

讀者迴響

熱門新聞

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

6屁孩「帶刀進耶誕城」遭警制伏

掉進720°C熔爐　男逃出保住一命

許光漢爆紅！《悲傷》男主角遭神隱

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

每天都像熱戀「4星座組合」一旦交往就難分開

和魔獸合照被酸爆　178公分辣妹高EQ反擊了

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

租透天厝「怕隨時要搬家」　網卻讚房東佛心

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

店員見客喊歡迎光臨　被勒令停業

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

恭喜！小薰穩交「已經殺豬了！」

260元換幾個10元硬幣？23、26吵不停　網揪關鍵1字

更多

最夯影音

更多
快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝
調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

越南獨特水上咖啡杯 高速旋轉「桶船」暈到吐

越南獨特水上咖啡杯 高速旋轉「桶船」暈到吐

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面