　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黃偉哲公布第二波耶誕跨年卡司　五堅情、日本女團FRUITSZIPPER

▲台南市長黃偉哲表示，2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動，祭出多組國內外超強卡司，每位都是壓軸級的歌手，保證精彩可期。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動，祭出多組國內外超強卡司，每位都是壓軸級的歌手，保證精彩可期。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府9日舉辦第2場記者會，由市長黃偉哲表示，2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動，祭出多組國內外超強卡司，每位都是壓軸級的歌手，保證精彩可期，因應跨年連續假期有3天，黃偉哲也呼籲歌迷們趕緊排假，預定飯店和車票，來台南走走逛逛，參與耶誕跨年系列活動，放鬆身心，迎接嶄新的一年。

由台南市政府主辦的「2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動」，日前率先公布部分耶誕跨年演出藝人的名單，超強的卡司陣容，讓歌迷開心不已。為回應歌迷的期待，台南市政府9日公布2023台南好YOUNG耶誕跨年活動9組演出卡司，台灣日本藝人齊聚，除了台灣的超人氣男團五堅情(賴晏駒、邱鋒澤、陳零九、婁峻碩、黃偉晉)、熱門夯團告五人、爆紅創作歌手高爾宣、饒舌歌手HowZ、同理，以及今年最受矚目的原子少年人氣團Ozone、天王星。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市長黃偉哲表示，2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動，祭出多組國內外超強卡司，每位都是壓軸級的歌手，保證精彩可期。（圖／記者林悅翻攝，下同）

日本藝人方面，有首次來台演出的日本超可愛爆紅女團「FRUITS ZIPPER」，「FRUITS ZIPPER」演唱的〈我最可愛的地方〉，堪稱是2022年最洗腦神曲，其影片點閱率高達5億次，該團也特地錄製影片，邀請歌迷參加台南的跨年演唱會，表示屆時將陪大家一起可愛唱跳。

另外，台灣出道、紅回日本的亞洲新男神楊宇騰YU，也將參與台南跨年，楊宇騰YU隻身來到台灣打拼演藝事業，短短一年帶著歌曲紅回日本。近期他更演出黃金檔期日劇，並推出首張日本單曲。

記者會上也特地邀請五堅情的婁峻碩、小賴（賴晏駒）帶來精彩表演，小賴還帶2位舞者唱跳演出，笑說每次出場一定力求完美。2人也向粉絲喊話，歡迎大家來台南跨年，欣賞五堅情在台南的合體演出。

▲台南市長黃偉哲表示，2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動，祭出多組國內外超強卡司，每位都是壓軸級的歌手，保證精彩可期。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新聞處表示，今年為市長黃偉哲上任後，首度邀請日本藝人來台參加跨年活動的演出，台灣日本關係友好，此次邀請日本藝人參與跨年，除了滿足歌迷的期待之外，也希望帶領更多人認識台南，體驗文化古都的人情味。

台南市政府強調，今年活動將全面提升公共安全等級，除了動員更多義消、警力於現場協助，也將於人潮過度擁擠時，啟動緊急應變措施，增加緊急救護能量。南市府也呼籲參加民眾，除了事前至活動官網了解醫護站、服務台位置，更要切記戴好口罩及保持安全距離，不要為了搶看明星而推擠，以免造成踩踏受傷。

▲台南市長黃偉哲表示，2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動，祭出多組國內外超強卡司，每位都是壓軸級的歌手，保證精彩可期。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南好YOUNG耶誕跨年系列活動已公布之演出名單：12月17日19:00-21:30南瀛草地音樂會(南瀛綠都心公園)：高爾宣、天王星、玖壹壹、琳誼、潤少；12月24日19:00-21:30搖滾耶誕演唱會(台南市政府永華市政中心西側廣場)：八三夭、告五人、OZONE、同理；12月31日19:00-24:30口南好Young跨年晚會(台南市政府永華市政中心西側廣場)：五堅情、FRUITS ZIPPER、楊宇騰YU、造夢者樂團、麋先生、Crispy脆樂團、HowZ。

►舒潔特級抽取式衛生紙特價！829元買8串，抗漲必囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
新北小貨車「未依號誌左轉」！　直行騎士遭攔腰撞死
高雄30歲女誤載「這款App」　300萬存款全沒了
她胸痛衝醫院！醫一照主動脈「大到像柳丁」　3危險徵兆快送醫
快訊／背水一戰！桃猿G4再變陣　打線出爐
恐怖！5歲女童當街遭脫褲性侵　4歲妹站一旁發抖
快訊／主辦方道歉！　承認「蔡依林搶票答案誤植」
快訊／15:42規模4.6地震！　深度僅5公里

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國家青年交響樂團成立 美女小提琴家諏訪內晶子來了

「圍攻光明頂」要走多久？真實距離曝...網笑：難怪明教敢誇海口

霉運結束了！血月後「4星座」財運爆棚　專家：可買彩券試手氣

黃偉哲公布第二波耶誕跨年卡司　五堅情、日本女團FRUITSZIPPER

快訊／15:42台東近海規模4.6地震　最大震度4級

聖克里斯多福總理取經全民健保　期待台灣派員協助建立體系

血海狸月＆月掩天王星　台南市天文館直播逾80萬人次觀看

九合一選舉倒數！返鄉較客滿時段曝　高鐵再增5列次「11／11開搶」

喊話代掛公司有效！施景中揭門診最新狀態　「久違的空號」出現了

第三航廈傳擬採航線分配！轉機恐一團亂　華航工會籲別淪國際笑柄

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

魔獸加盟雲豹！確定打滿整季　蘇翊傑：月薪超過640萬台幣

女洗車付錢「200元用丟的」　員工彎腰撿濕鈔票：很受傷

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

狠媽輕咬貓後頸幫剪指甲　牠被施定身術滿臉怒氣！

金門祕密景點「喊泉」 聲量＝水高！紓壓值爆表

國家青年交響樂團成立 美女小提琴家諏訪內晶子來了

「圍攻光明頂」要走多久？真實距離曝...網笑：難怪明教敢誇海口

霉運結束了！血月後「4星座」財運爆棚　專家：可買彩券試手氣

黃偉哲公布第二波耶誕跨年卡司　五堅情、日本女團FRUITSZIPPER

快訊／15:42台東近海規模4.6地震　最大震度4級

聖克里斯多福總理取經全民健保　期待台灣派員協助建立體系

血海狸月＆月掩天王星　台南市天文館直播逾80萬人次觀看

九合一選舉倒數！返鄉較客滿時段曝　高鐵再增5列次「11／11開搶」

喊話代掛公司有效！施景中揭門診最新狀態　「久違的空號」出現了

第三航廈傳擬採航線分配！轉機恐一團亂　華航工會籲別淪國際笑柄

除濕機突壞掉！她想拿「故障冷氣」代替：有用嗎？　一票人看傻眼

國定古蹟孔廟防災演練　強化台南文化資產防災應變策略

捷迅前10月營收年增逾2成　Q4客戶回補庫存、需求可望回穩

四腳獸霸佔殘障廁所　男不爽「敲門聲打斷愛愛」半裸怒打清潔工

國家青年交響樂團成立 美女小提琴家諏訪內晶子來了

新北小貨車「未依號誌左轉」！直行騎士攔腰撞　送醫搶救不治

北投中繼市場開幕　陳思宇讚：乾淨升級版全新亮相

台中購物節熱度延燒全台　外縣市消費比例逾2成6

「圍攻光明頂」要走多久？真實距離曝...網笑：難怪明教敢誇海口

等了三十年平鎮車站終開工　鄭運鵬：延續執政好成績

驚悚影片！女闖紅燈走斑馬線遭撞　倒地再被後車輾過拖行慘死

生活熱門新聞

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

老外轟信義區聖誕樹　「此生看過最醜」

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

增2類人免費領快篩　王必勝：180萬人受惠

LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「大撞名」

王必勝：戶外口罩鬆綁11月會實施

真的有人叫「丨丨」吃爭鮮整桌免費

台灣E奶網紅脫了　凱旋門前「無罩中空」

今晨16.5℃！1縣市大雨　下波變天降5度時間曝

「夢幻逸品」買半年！他開機不到2次　網友：想買都沒貨

現場沒人看出他是唐寶寶！沈政男曝「1現象」

15:42台東近海規模4.6地震　最大震度4級

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

更多熱門

相關新聞

國王號蒸汽火車DT668奔馳大台南

國王號蒸汽火車DT668奔馳大台南

帥氣的「國王號」蒸汽火車DT668，即將於11月12日奔馳大台南！「2022坐火車迺市仔」活動，創下車票開賣15分鐘內即完售的紀錄，市長黃偉哲9日化身為台鐵站長，出席隆田Cha Cha文化資產教育園區，即將同步舉辦的「有你有我．還有蒸汽火車的老派約會」啟動記者會。

黃偉哲受邀上電台專訪

黃偉哲受邀上電台專訪

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

台南首創身障停車識別證與免徵牌照稅一站式服務

台南首創身障停車識別證與免徵牌照稅一站式服務

京都市國際園遊會設專區介紹台南

京都市國際園遊會設專區介紹台南

關鍵字：

黃偉哲跨年卡司五堅情女團

讀者迴響

熱門新聞

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

Garena結束英雄聯盟12年營運　

好市多換發國泰CUBE卡　「忘1步驟」恐噴1800元

快訊／驚傳身心俱疲送醫住院　高虹安：整理澄清資料過度疲勞

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

冷血槍手衝高醫候診室開槍殺人　服刑2個月癌末病逝

曾莞婷PO床照「蕾絲內褲意外走光」！大尺度照瘋傳

林襄只穿小丁「34秒大尺度片」曝光！南半球掉出來

老外轟信義區聖誕樹　「此生看過最醜」

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

增2類人免費領快篩　王必勝：180萬人受惠

爸突賣房子！秒買義大利別墅：下個月搬過去

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊

才爆祕婚2年！李佳穎「過夜保時捷男」爆熱戀同居

44歲「新光公主」吳欣盈懷胎6個月　孩子的爹曝光

更多

最夯影音

更多
白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭
許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面