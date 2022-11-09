黃偉哲公布第二波耶誕跨年卡司　五堅情、日本女團FRUITSZIPPER

▲台南市長黃偉哲表示，2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動，祭出多組國內外超強卡司，每位都是壓軸級的歌手，保證精彩可期。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府9日舉辦第2場記者會，由市長黃偉哲表示，2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動，祭出多組國內外超強卡司，每位都是壓軸級的歌手，保證精彩可期，因應跨年連續假期有3天，黃偉哲也呼籲歌迷們趕緊排假，預定飯店和車票，來台南走走逛逛，參與耶誕跨年系列活動，放鬆身心，迎接嶄新的一年。

由台南市政府主辦的「2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動」，日前率先公布部分耶誕跨年演出藝人的名單，超強的卡司陣容，讓歌迷開心不已。為回應歌迷的期待，台南市政府9日公布2023台南好YOUNG耶誕跨年活動9組演出卡司，台灣日本藝人齊聚，除了台灣的超人氣男團五堅情(賴晏駒、邱鋒澤、陳零九、婁峻碩、黃偉晉)、熱門夯團告五人、爆紅創作歌手高爾宣、饒舌歌手HowZ、同理，以及今年最受矚目的原子少年人氣團Ozone、天王星。

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日本藝人方面，有首次來台演出的日本超可愛爆紅女團「FRUITS ZIPPER」，「FRUITS ZIPPER」演唱的〈我最可愛的地方〉，堪稱是2022年最洗腦神曲，其影片點閱率高達5億次，該團也特地錄製影片，邀請歌迷參加台南的跨年演唱會，表示屆時將陪大家一起可愛唱跳。

另外，台灣出道、紅回日本的亞洲新男神楊宇騰YU，也將參與台南跨年，楊宇騰YU隻身來到台灣打拼演藝事業，短短一年帶著歌曲紅回日本。近期他更演出黃金檔期日劇，並推出首張日本單曲。

記者會上也特地邀請五堅情的婁峻碩、小賴（賴晏駒）帶來精彩表演，小賴還帶2位舞者唱跳演出，笑說每次出場一定力求完美。2人也向粉絲喊話，歡迎大家來台南跨年，欣賞五堅情在台南的合體演出。

新聞處表示，今年為市長黃偉哲上任後，首度邀請日本藝人來台參加跨年活動的演出，台灣日本關係友好，此次邀請日本藝人參與跨年，除了滿足歌迷的期待之外，也希望帶領更多人認識台南，體驗文化古都的人情味。

台南市政府強調，今年活動將全面提升公共安全等級，除了動員更多義消、警力於現場協助，也將於人潮過度擁擠時，啟動緊急應變措施，增加緊急救護能量。南市府也呼籲參加民眾，除了事前至活動官網了解醫護站、服務台位置，更要切記戴好口罩及保持安全距離，不要為了搶看明星而推擠，以免造成踩踏受傷。

台南好YOUNG耶誕跨年系列活動已公布之演出名單：12月17日19:00-21:30南瀛草地音樂會(南瀛綠都心公園)：高爾宣、天王星、玖壹壹、琳誼、潤少；12月24日19:00-21:30搖滾耶誕演唱會(台南市政府永華市政中心西側廣場)：八三夭、告五人、OZONE、同理；12月31日19:00-24:30口南好Young跨年晚會(台南市政府永華市政中心西側廣場)：五堅情、FRUITS ZIPPER、楊宇騰YU、造夢者樂團、麋先生、Crispy脆樂團、HowZ。