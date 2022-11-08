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京都市國際園遊會設專區介紹台南　黃偉哲感謝日本締盟城市大力行銷

▲台南締盟城市之一的日本古都京都市也在該市國際交流會館所辦理的國際園遊會活動中，首次設置專區介紹台南，吸引眾多京都市民與留學生前往參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南締盟城市之一的日本古都京都市也在該市國際交流會館所辦理的國際園遊會活動中，首次設置專區介紹台南，吸引眾多京都市民與留學生前往參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

繼10月底仙台市在舉辦街邊市集行銷台南後，台南締盟城市之一的日本古都京都市也在11月3日於該市國際交流會館所辦理的「kokoka open day」國際園遊會活動中，首次設置專區介紹台南，並邀請在京都大學留學的台南留學生舉行文化講座，以慶祝結盟滿1週年，吸引眾多京都市民與留學生前往參與。

▲台南締盟城市之一的日本古都京都市也在該市國際交流會館所辦理的國際園遊會活動中，首次設置專區介紹台南，吸引眾多京都市民與留學生前往參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市長黃偉哲表示，京都市是日本擁有千年歷史的古城，台南市則是台灣首府，2024年將迎來台南400年，兩市不僅是台日最具代表性的歷史古都，彼此淵源也很深，像是台南與京都同是世界歷史都市聯盟會員、兩市在疫情期間援助防疫物資、互辦城市文宣展協助行銷等等，兩市也在去年6月簽署推進友好交流協定，彼此關係更進一步。

黃偉哲並提及，台南的古蹟文化、小吃美食，以及鳳梨、芒果等優質農產向來受日本消費者歡迎，期待今後能持續藉由農物產及觀光、經貿、文化、體育等交流深化兩市情誼，也歡迎京都市門川大作市長及京都市民朋友隨著國境開放後到台南一遊，感受與京都截然不同的風光。

▲台南締盟城市之一的日本古都京都市也在該市國際交流會館所辦理的國際園遊會活動中，首次設置專區介紹台南，吸引眾多京都市民與留學生前往參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府為感謝京都市辦活動協助宣傳台南，此次特地提供了魚頭君布偶、日文旅遊書、古蹟限定文創商品及東山咖啡等台南在地特色紀念品送給當地參觀民眾；同時為了增進本市市民對京都市的認識，預定12月11日上午10時30分於新營文化中心圖書館辦理京都文化講座。

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