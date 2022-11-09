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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安辭不辭立委？　他很得意：同一招2009年就用過了

▲▼蔣萬安受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安是否辭立委成為選舉話題。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

對於是否辭去立委職務，國民黨台北市長候選人蔣萬安日前意有所指地表示，就像電鍋煮飯一樣，要悶到恰到好處才會好吃，引發討論。對此，曾操盤多次選戰的民進黨前秘書長洪耀福9日表示，辭立委這招2009年他就用過了，這招確實有效，但需要決心，以及獻策者及候選人之間的互信基礎。

洪耀福今天與媒體茶敘時表示，原本國民黨認為蔣萬安篤定會贏，但在辯論會後變得沒有那麼篤定，所以要出險招，逼蔣萬安辭立委，辭立委未必不是一種好的策略，因為這可以展現決心，不過，前提是獻策的人與候選人要有一定的互信基礎，蔣萬安辭不辭立委牽涉到國民黨2024年總統局，蔣可能會想，國民黨高層挺黨主席朱立倫的人可能想藉此次「剷除」掉自己，一定想很多，在這樣複雜的政治情勢下，就容易進退失據。

洪耀福也舉例，實際上，辭立委這招2009年他就用過了，當年時任民進黨立委的張花冠參選嘉義縣長，對戰國民黨提名的翁重鈞，選情原本從張花冠領先，後來被翁重鈞逆轉，他本人親自南下說服張花冠辭去立委職務，展現決心，「我勸她在落後的情勢下，不辭不會贏」，最終張花冠辭職投下震撼彈，翁重鈞卻不敢跟進，選情也逆轉險勝。

洪耀福表示，辭立委是選情落後者的策略，的確是有效，但也需要決心，例如2014年地方選舉，時任立委的林佳龍、魏明谷紛紛辭去立委職務，當時翁重鈞也想要複製2009年的模式，但講半天還是很多前提、猶豫不決，要求「3天內同意公開辯論，他就辭去立委」，最後自己把辭立委的效應消化掉，依舊輸給張花冠。

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