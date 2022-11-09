「我忍你很久！」外配持水果刀刺死前夫遭訴　檢建請法院減刑

▲泰籍外配祈姓女子今年8月間與祈姓丈夫在蘆竹區某汽車旅館因故發生爭執互毆，祈女不甘遭毆打，憤而持水果刀猛刺祈男多處致死，圖為同型水果刀。（示意圖／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市泰國籍祈姓女子與祈姓丈夫相處不睦，離婚後仍同住一處，今年8月間，2人攜女兒暫住汽車旅館，2人因細故起爭執，14歲女兒攔阻爸爸打媽媽，祈女不甘受辱與祈男發生互毆，慌亂中祈女搶得1把水果刀怒吼「我忍你很久了，我要跟你同歸於盡」等語，隨即向祈男頸部、胸部與背部猛刺多刀，祈男送醫不治，祈女事後向警方自首坦承行兇；桃園地檢署9日偵結依殺人罪嫌提起公訴，並建請法院審酌減輕其刑。

檢警調查，43歲的祈姓女子為泰國籍外配，嫁來台灣逾15年，與先生相處並不睦，離婚後仍與祈姓男子在蘆竹同住，年約50歲的祈姓男子今年在外購買新房舍，趁新房裝修前與祈女與14歲女兒暫時投宿在汽車旅館。

▲泰籍外配在蘆竹區某汽車旅館持水果刀猛刺前夫致死，圖為同型摩鐵。（圖／熱心人士提供）

今年8月13日下午1時許，2人發生口角，祈男以髒話辱罵祈女，並試圖毆打祈女時被女兒攔阻，但祈男力氣較大仍打了祈女一巴掌，祈女持房內鏡子朝祈男丟過去，導致祈男頭皮有挫裂傷，慌亂中，祈女突然持一把水果刀向祈男怒吼「我忍你很久了，我要跟你同歸於盡，要死一起死」等語，持水果刀向祈男頸部、胸部與背部等處猛刺多刀，導致祈男兩側前胸壁與後上背部被水果刀穿刺傷，當場血流如注，祈男傷重倒地，雖緊急送醫急救仍因肺部扁塌、氣血胸與大量失血遲至下午4時許宣告不治。

祈女案發後主動向蘆竹警分局南崁派出所自首，警方到場勘驗後，扣得作案用水果刀、血衣等證物，偵訊後依殺人罪嫌將祈女移送桃園地檢署偵辦。

桃園地檢署複訊時，祈女坦承犯行，根據祈女所述，原本係傷害死者，雙方毆打時則欲置之於死地，殺人行為犯意明顯，傷害罪嫌則為殺人罪吸收，檢察官審酌，兇嫌與死者發生爭執時，因受死者羞辱與毆打，導致情緒升高對死者怒吼「我忍你很久了，我要跟你同歸於盡，要死一起死」等語，但兇嫌犯案後為有追訴權機關公務員發覺前主動向派出所自首願意接受裁判，依刑法第62條之規定得減輕其刑，偵結依殺人罪嫌起訴，並建請法院量處適當之刑。

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