大雨狂下！珍貴林木沖石門水庫　半夜湖中挑選...大膽山老鼠被逮

▲桃園市江姓男子本月7日晚間開車載運台灣紅檜、扁柏等國有林木一批被大溪警方在台7線攔截到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園復興山區日前持續豪大雨，部分國有林地的珍貴林木被沖刷到石門水庫上游，54歲江姓男子竊取珍貴木材後，本月7日晚間駕駛小貨車載運下山時，行經復興區台7縣12K處時被大溪警方當場攔截，在車上起出包括台灣肖楠、扁柏、紅檜等重達453公斤、市價逾20萬元的珍貴林木，警方偵訊後依違反森林法、竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市江姓男子本月7日晚間開車載運台灣紅檜、扁柏等國有林木被攔獲，警方通知林務局人員現場查驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方指出，54歲的江姓男子於本月7日晚間6時許，駕駛小貨車載運國有珍貴林木下山，行經台7線12K處被警方攔截點當場攔獲，在小貨車上查獲國有珍貴林木塊一批，經通知農委會林務局人員鑑定，分別為台灣肖楠、台灣扁柏與台灣紅檜一批，均為國有珍貴林木，總重量約453公斤，市價約20萬元，江男辯稱是撿拾而來的，警方依違反森林法、竊盜罪嫌移送臺灣桃檢偵辦。

▲桃園市江姓男子本月7日晚間開車載運竊取之台灣紅檜、扁柏等國有林木，警方現場查驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，大溪分局為強化維護國有珍貴林木，長期執行專案勤務，發現疑似山老鼠立即成立專案小組佈線、監控及查緝，除查獲江姓男子盜取國有林木外，10月18日亦發現2名犯嫌，乘風災大雨導致大批國有珍貴林木被沖入石門水庫集水區，2名犯嫌利用夜色掩護，在湖面挑選珍貴林木，再以船隻拖行上岸伺機載走，經警方兵分多路監控埋伏，在復興區奎輝碼頭查獲，現場起獲國有珍貴林木一批總計約420餘公斤等贓物。

▲桃園市大溪警方上月查獲2名男子趁豪大雨被沖刷至石門水庫上游集水區溪畔之國有林木，準備盜運下山時被查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方強調，國有珍貴林木雖為漂流木，非經公告許可不得撿拾佔有以免觸法，警方將持續加強大溪、復興山區巡邏與查察勤務，以確保國家珍貴林木，防止不法之徒伺機盜取犯案。

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