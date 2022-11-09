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美期中選舉結果出爐！25歲「Uber司機」高票當選　成最年輕眾議員

▲▼25歲的佛洛斯特在佛州第10選區勝出，以最年輕之姿入主下屆國會。（圖／達志影像／美聯社）

▲25歲的佛洛斯特在佛州第10選區勝出，以最年輕之姿入主下屆國會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國於當地時間8日舉行「期中選舉」，其中佛羅里達州眾議院第10國會選區的選舉結果宣告出爐，由代表民主黨競選、年僅25歲的Uber司機佛洛斯特（Maxwell Frost）勝出，除了一舉成為全美最年輕的眾議院成員，更是Z世代族群中第一位入主國會的人士，他曾引領美國境內的反槍枝暴力學運組織。

根據《美聯社》、《紐約時報》，出生於1997年1月、今年才25歲的非裔古巴人佛洛斯特8日在民主黨位於佛州的大本營奧蘭多舉行勝選之夜，他在這一天以11萬2724張選票、58.8%的得票率成功擊敗僅獲得7.6萬張選票的共和黨籍候選人溫比什（Calvin Wimbish），成功入主佛州第10選區。

隨著佛洛斯特在眾議院選舉勝出，這保證美國國會下屆將至少包含一位Z世代（Generation Z）的成員，25歲也正是美國憲法規定眾議員參選的最低年齡要求，而且其實對於美國來說，25歲當選國會議員其實相當罕見，早在北卡羅萊納州共和黨籍眾議員考托恩（Madison Cawthorn，1995年生）於2020年勝選前，類似情形已超過45年沒有發生。

▲▼佛洛斯特反對槍枝暴力，他曾於去年3月在奧蘭多為「為我們生命遊行」發表談話。（圖／達志影像）

▲佛洛斯特反對槍枝暴力，他曾於去年3月在奧蘭多為「為我們生命遊行」發表談話。（圖／達志影像）

佛洛斯特雖然是一介政壇菜鳥、早前沒有任何擔任政治職務的經驗，且平時以駕駛Uber維生，不過他是一名進步派民主黨人士，其競選活動時所關注的議題多半受到年輕選民矚目，包括槍枝暴力問題、氣候變遷、墮胎權、全民健保等，他還曾經是反槍枝學運組織「為我們生命遊行」（March for Our Lives）的全國主任。

佛洛斯特今年8月贏得民主黨初選。

佛洛斯特8月接受《紐約時報》專訪時表示，「我相信我將為政治帶來不同視角，因為我所處的時代是一個充斥大規模槍擊暴力事件、自然災害日益頻繁，且廣泛社會動盪的時代。我們這代人不得不面對的事情：不敢上學、不敢去教堂、不敢待在自己家的社區裡，這帶給了我一種壓迫感。」

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