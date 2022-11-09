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俄媒：期中選舉將使美國「走向毀滅」　俄國是真正贏家

▲▼美國期中選舉。（圖／路透）

▲ 各國高度關注美國期中選舉。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國期中選舉持續開票，俄羅斯人也高度關注，親克里姆林宮勢力希望共和黨贏得國會控制權，認為這會讓總統拜登對烏克蘭軍援更難通過。儘管俄國內部普遍認為，選舉結果不會讓美國對烏政策出現重大轉變，極端民族主義派仍確信，共和黨拿下國會長期來說將對俄國有利，甚至可能使美國走向毀滅，令俄國成為最後贏家。

《路透社》分析，就目前而言，俄國幾乎沒有人認為期中選舉會讓美國兩黨對烏克蘭問題的共識破裂，也不認為華府援烏力道會在短時間內大幅減弱，但希望選舉結果會引起爭端，使美國政治體系在未來幾年面臨動盪。

他們的立場反映俄國總統普丁的信念，也就是俄國侵烏是歷史重構的一部分，將使美國主導的世界轉向必須考慮俄國及中國等國家觀點的多極世界。

俄國鷹派聯邦委員會議員普什科夫（Alexei Pushkov）在Telegram上表示，「共和黨贏得美國期中選舉不會導致美國外交政策革命，也不會結束華府對烏支持，但拜登政府會發現，透過國會推動對基輔金援計畫變得更加困難，反對無限援烏的批評者立場將明顯加強。」

普什科夫認為，共和黨可能攻擊拜登在烏克蘭問題上太過浪費，試圖打擊民主黨支持率。但莫斯科國立國際關係學院報告指出，美國建制派及選民情緒代表期中選舉不太可能使華府對烏政策出現重大轉變。

▲▼2022年美國期中選舉，將改選參議院其中35個席次，眾議院全數435個席次，以及36州的各地州長。（製圖／ETtoday）

共和黨料將贏得眾院多數，甚至可能奪下參院控制權，而俄國極端民族主義者確信，這將有利於他們的長期利益。

俄國極端民族主義寡頭馬洛費耶夫（Konstantin Malofeev）資助的媒體Tsargrad預測，期中選舉終將為美國帶來毀滅，「在這世界歷史關鍵時刻，這次選舉可能會地緣政治環境產生重大影響，尤其是對烏克蘭」，但因政治兩極分化及對結果的不信任，這場選舉也可能是內戰引爆點，「可能終結我們今日所知的美國」，一旦上演這種戲劇性情況，華府將失去繼續推動烏克蘭政策的能力。

俄國官媒《俄新社》專欄作家阿科波夫（Pyotr Akopov）也預測，俄國將是美國期中選舉真正贏家，因為結果不論如何都將導致政治分歧加深，美國將發生劇變，全球地位將被削弱，「與中國對抗會需要調動美國在全球的資源，對歐洲關注勢必將減弱」，「沒有一個強大又團結的美國，西方也就無法長期控制俄國西部土地」。

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