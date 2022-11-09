柯文哲怒轟藍綠「真是沒品」　聯手圍剿高虹安致操勞住院

記者陳家祥／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安9日驚傳因連日整理資料，太過操勞而住院。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲9日中午召開記者會，表示高虹安如果沒有出來選舉，都說她是國家科技人才，「一去選舉全部都改掉」，怒批選舉越打越離譜，「太離譜，真的是沒品」。

柯文哲說，高虹安因為身體不適，因此叫她先休息一下。今天是為了高虹安事情開記者會，凡事不以個案處理，一向是個案看通案，現在台灣的民主自由遭受危機，「我們當年都是支持民進黨的，黨政軍退出媒體是哪一個政黨當年主張？現在呢？」，每次問民進黨朋友都沒人敢大聲回答，他們覺得太丟臉，現在根本黨政軍就是媒體。

柯文哲說，選舉要接受社會公評考驗，也不覺得奇怪，「我選過2次市長、經歷過MG149跟葛特曼事件，這種案子也是鋪天蓋地在打，對當事人是情緒上很大的困擾」；柯說，以為MG149跟葛特曼事件是很大的事件，沒想到高虹安身上看到好多個MG149跟葛特曼事件。

「新竹到底有什麼見不得人的事情？需要這樣傾全黨之力甚至藍綠合作來打高虹安？」柯文哲說，高虹安這次選舉遇到的抹黑，從辛辛那提大學博士論文抄襲，越打越奇怪，讀補習班才考到台大、特權進北一女，甚至說她資策會是違法兼職，「奇怪，她今天如果沒有出來選舉，不選舉都說她是國家科技人才，一去選舉全部都改掉」。

柯文哲直言，接著還越打越離譜，開始打她的助理、打她的男友，說人家貪汙，政治不能這樣，「每打一個題目人家就說找證據，就換個題目打、再換個題目打，太離譜，真的是沒品」。

柯文哲說，今天開記者會也是對台灣人民呼籲，對他來說，不管執政或選舉，是改變文化的社會運動，但其他人都把勝選當作目標，在大帽子底下合理化所有行為，為了勝選不擇手段，「我們希望，我們直接訴諸國民，國家之力量在於國民全體，希望台灣國民可以對惡質選風表達討厭」。

柯文哲喊話，現在整個台灣社會普遍氛圍是對民進黨失望，看國民黨又覺得絕望，「投給民眾黨一票真正的意義是投給台灣一票、投給台灣一個希望」。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

