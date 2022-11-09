　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲怒轟藍綠「真是沒品」　聯手圍剿高虹安致操勞住院

記者陳家祥／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安9日驚傳因連日整理資料，太過操勞而住院。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲9日中午召開記者會，表示高虹安如果沒有出來選舉，都說她是國家科技人才，「一去選舉全部都改掉」，怒批選舉越打越離譜，「太離譜，真的是沒品」。

柯文哲說，高虹安因為身體不適，因此叫她先休息一下。今天是為了高虹安事情開記者會，凡事不以個案處理，一向是個案看通案，現在台灣的民主自由遭受危機，「我們當年都是支持民進黨的，黨政軍退出媒體是哪一個政黨當年主張？現在呢？」，每次問民進黨朋友都沒人敢大聲回答，他們覺得太丟臉，現在根本黨政軍就是媒體。

柯文哲說，選舉要接受社會公評考驗，也不覺得奇怪，「我選過2次市長、經歷過MG149跟葛特曼事件，這種案子也是鋪天蓋地在打，對當事人是情緒上很大的困擾」；柯說，以為MG149跟葛特曼事件是很大的事件，沒想到高虹安身上看到好多個MG149跟葛特曼事件。

「新竹到底有什麼見不得人的事情？需要這樣傾全黨之力甚至藍綠合作來打高虹安？」柯文哲說，高虹安這次選舉遇到的抹黑，從辛辛那提大學博士論文抄襲，越打越奇怪，讀補習班才考到台大、特權進北一女，甚至說她資策會是違法兼職，「奇怪，她今天如果沒有出來選舉，不選舉都說她是國家科技人才，一去選舉全部都改掉」。

柯文哲直言，接著還越打越離譜，開始打她的助理、打她的男友，說人家貪汙，政治不能這樣，「每打一個題目人家就說找證據，就換個題目打、再換個題目打，太離譜，真的是沒品」。

柯文哲說，今天開記者會也是對台灣人民呼籲，對他來說，不管執政或選舉，是改變文化的社會運動，但其他人都把勝選當作目標，在大帽子底下合理化所有行為，為了勝選不擇手段，「我們希望，我們直接訴諸國民，國家之力量在於國民全體，希望台灣國民可以對惡質選風表達討厭」。

柯文哲喊話，現在整個台灣社會普遍氛圍是對民進黨失望，看國民黨又覺得絕望，「投給民眾黨一票真正的意義是投給台灣一票、投給台灣一個希望」。

▲▼台北市長柯文哲說明高虹安身體狀況。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

►舒潔特級抽取式衛生紙特價！829元買8串，抗漲必囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
現場沒人看出他是唐寶寶！沈政男曝「1現象」：一萬個警察不夠用
獨／騎士堡連倒2間！台北總公司變廢墟　負責人消失了
快訊／陳時中談「牽手風波」哽咽：眼淚快要流下來
蔣萬安、高虹安、陳時中吃的高級餐廳比一比　一客5000元這樣
高虹安送醫　柯文哲生氣了！怒斥對手沒品：越打越離譜
板橋1家4口專賣台灣人！　姊靠美色誘惑分工曝光
快訊／高雄命案！　男子「爆頭慘死」空屋
曾莞婷床照「蕾絲內褲意外走光」！　網暴動狂放大
真的有人叫「丨丨」身分證曝！　吃爭鮮整桌免費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

深陷助理費爭議…高虹安「過度疲勞」住院　林耕仁送暖：要注意健康

快訊／陳時中談「牽手風波」哽咽　自曝：眼淚快要流下來

蔣萬安、高虹安、陳時中吃的高級餐廳比一比　一客5000元這樣吃

「身體不好就退選辭立委」　周玉蔻轟高虹安：苦情牌在台灣沒用

蔣萬安喊願提槍上戰場　陳時中：不知道有沒有拿槍的資格？

柯文哲怒轟藍綠「真是沒品」　聯手圍剿高虹安致操勞住院

頻念錯字遭陳時中酸「矽谷待久了」　蔣萬安爆大兒子：爸爸罰寫30遍

北投中繼市場開幕！自治會長感謝黃珊珊1動作　「每天生意強強滾」

快訊／驚傳身心俱疲送醫住院　高虹安：整理澄清資料過度疲勞

高虹安「身心俱疲」住院中　四叉貓問：掛號費會報帳嗎？

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

女洗車付錢「200元用丟的」　員工彎腰撿濕鈔票：很受傷

魔獸加盟雲豹！確定打滿整季　蘇翊傑：月薪超過640萬台幣

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

狠媽輕咬貓後頸幫剪指甲　牠被施定身術滿臉怒氣！

深陷助理費爭議…高虹安「過度疲勞」住院　林耕仁送暖：要注意健康

快訊／陳時中談「牽手風波」哽咽　自曝：眼淚快要流下來

蔣萬安、高虹安、陳時中吃的高級餐廳比一比　一客5000元這樣吃

「身體不好就退選辭立委」　周玉蔻轟高虹安：苦情牌在台灣沒用

蔣萬安喊願提槍上戰場　陳時中：不知道有沒有拿槍的資格？

柯文哲怒轟藍綠「真是沒品」　聯手圍剿高虹安致操勞住院

頻念錯字遭陳時中酸「矽谷待久了」　蔣萬安爆大兒子：爸爸罰寫30遍

北投中繼市場開幕！自治會長感謝黃珊珊1動作　「每天生意強強滾」

快訊／驚傳身心俱疲送醫住院　高虹安：整理澄清資料過度疲勞

高虹安「身心俱疲」住院中　四叉貓問：掛號費會報帳嗎？

深陷助理費爭議…高虹安「過度疲勞」住院　林耕仁送暖：要注意健康

台積電大漲18元收417！　台股漲291點收最高13638

快登記！金門學生做「印尼暗黑料理」給外籍移工　免費限量80份

台版柬埔寨「虐殺活人豬仔」　他驚揭真正原因！黑市喊25萬元

裴洛西82％超高得票率勝選！　能否保住「眾院議長」大位仍未知

冰炫風「經典湯匙」消失！　英國麥當勞全面換成紙餐具

羅PD新食堂被爆「沒有尹汝貞」　他接棒主廚、菜單換成韓式速食

他看影片驚見時空旅人　粉絲「45年前拿手機錄影」邊聽貓王演唱會

台啤英熊前進基隆　蔡適應盼職業隊進駐

許藍方和王少偉又被拍！緋聞傳1年多　223字親上火線：正常朋友吃飯

老鼠衝出被男喊叫聲嚇歪　「震驚高跳」秒轉身逃離

政治熱門新聞

44歲「新光公主」吳欣盈懷胎6個月　孩子的爹曝光

段宜康開嗆徐巧芯！4分鐘釣出本尊酸爆

連日夾殺太傷！高虹安傳住院

快訊／驚傳身心俱疲送醫住院　高虹安：整理澄清資料過度疲勞

鄭運鵬從小看魔獸打球遭酸！緊急出面滅火

鄭運鵬喊「從小看魔獸打球」　年齡遭酸爆

高虹安已踩郭台銘紅線？　他曝郭董親寫「這八字」大忌

館長直球對決中國鵬爭議　鄭運鵬：經歷過才想突破

獨／「討厭民進黨」廣告主身分曝光

劉寶傑大驚：「鎖定高虹安」是民進黨精密計算

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

國民黨拼12＋2縣市執政　一圖看全台選情

游淑慧被爆熱戀三立副總　老媽2句話讓她無奈

苗栗縣長最新民調　鍾東錦、徐定禎拉鋸

更多熱門

相關新聞

蔣萬安、高虹安、陳時中吃的高級餐廳比一比　一客5000元這樣吃

蔣萬安、高虹安、陳時中吃的高級餐廳比一比　一客5000元這樣吃

2022九合一大選近日尾聲，各陣營攻防越來越激烈，這陣子藍綠白各政黨候選人出入高級餐廳，也被拿出來討論。為此，《ETtoday新聞雲》則整理國民黨台北市長候選人蔣萬安、民眾黨新竹市長候選人高虹安，以及民進黨台北市長候選人陳時中等人，最近被翻出出入的高檔餐廳比一比。

「身體不好就退選辭立委」　周玉蔻轟高虹安：苦情牌在台灣沒用

「身體不好就退選辭立委」　周玉蔻轟高虹安：苦情牌在台灣沒用

蔣萬安喊願提槍上戰場　陳時中：不知道有沒有拿槍的資格？

蔣萬安喊願提槍上戰場　陳時中：不知道有沒有拿槍的資格？

頻念錯字遭陳時中酸「矽谷待久了」　蔣萬安爆大兒子：爸爸罰寫30遍

頻念錯字遭陳時中酸「矽谷待久了」　蔣萬安爆大兒子：爸爸罰寫30遍

北投中繼市場開幕　自治會長感謝黃珊珊

北投中繼市場開幕　自治會長感謝黃珊珊

關鍵字：

2022九合一大選2022新竹長高虹安民進黨柯文哲影音

讀者迴響

熱門新聞

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

Garena結束英雄聯盟12年營運　

老外轟信義區聖誕樹　「此生看過最醜」

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

爸突賣房子！秒買義大利別墅：下個月搬過去

冷血槍手衝高醫候診室開槍殺人　服刑2個月癌末病逝

好市多換發國泰CUBE卡　「忘1步驟」恐噴1800元

才爆祕婚2年！李佳穎「過夜保時捷男」爆熱戀同居

44歲「新光公主」吳欣盈懷胎6個月　孩子的爹曝光

LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「大撞名」

段宜康開嗆徐巧芯！4分鐘釣出本尊酸爆

看房超滿意「他秒下5萬斡旋金」　他再看2次不敢買

獨／李佳穎爆離婚！　熱戀鮪魚前男友「七夕親密照」流出

連日夾殺太傷！高虹安傳住院

更多

最夯影音

更多
白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭
許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面