頻念錯字遭陳時中酸「矽谷待久了」　蔣萬安爆大兒子：爸爸罰寫30遍

▲蔣萬安出席「2022 虎尾建國一村丁棟啟用」記者會。（圖／蔣萬安競辦提供）



記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競辦發言人羅浚晅酸國民黨候選人蔣萬安，連兩天詞語發音都念錯，「連國小生都念得出來」，推論稿子都是別人寫的；陳時中受訪也酸，蔣萬安可能在矽谷待久了。對此，蔣萬安9日表示，昨天他大兒子蔣得立特別跟他說「爸爸，你念錯字了，你要罰寫30遍」，但兒子也說「錯不要怕，改正就好！」。

身為「雲林外孫」。蔣萬安今日上午到雲林縣出席「2022 虎尾建國一村丁棟啟用」記者會，致詞時表示，很高興來到雲林參加建國一村丁棟的開箱儀式，也感謝縣長張麗善與同仁，將這裡修復得這麼好；來到這裡，就想起小時候常常回外公外婆家，對外公醃製的廣式臘肉印象特別深刻，到現在還是非常喜愛。

針對蔣萬安這兩天受訪時頻念錯，包含卻把「自詡」說成「恣意」、把瞠目結舌，念成「躺目」，羅浚晅酸，最合理的推論就是，蔣萬安說的稿子都是別人寫的，如果是自己寫的，不可能念錯，「連國小生都念得出來」，蔣萬安還念錯。

蔣則笑說，「昨日我回家，我的大兒子得立就跑過來跟我講『爸爸，你念錯字了，應該念瞠（ㄔㄥ）目結舌、自詡（ㄒㄩˇ）』，他還說『爸爸，你要罰念30遍、罰寫30遍』」並說「爸爸！犯了錯不要怕，改正就好！」



