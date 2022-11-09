蔣萬安喊願提槍上戰場　陳時中：不知道有沒有拿槍的資格？

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安昔日因椎間盤突出沒當兵，民進黨台北市長候選人陳時中9日中午接受網路直播節目「齊有此理」專訪時脫口，「不知道蔣萬安有沒有拿槍的資格？」表達這樣的態度是正確的，但也要有保護台灣的心意，不要只是嘴巴講講。

陳時中今天中午與擔任競總主委的前副總統陳建仁一起接受Yahoo TV直播節目「齊有此理」專訪，主持人王時齊詢問，蔣萬安自稱若兩岸兵戎相見，願意拿槍上戰場，但在電視辯論會沒有正面回應？陳時中說，「他說要拿槍，他不知道有沒有拿槍的資格？」

陳時中說，要拿槍護國也是有資格的，要有當過兵、有訓練的人，但是他不曉得蔣萬安做補充兵還什麼，在戰時的時候要怎麼樣，以蔣萬安打籃球校隊各方面，「其實為什麼不當兵？」蔣萬安說要提槍上戰場，要跟外界交代，他有沒有那樣的資格，表達這樣的態度是正確的，但有沒有這個能力要證明。

至於蔣萬安面對民團要求簽署「不投降承諾書」，反指應該先叫總統蔡英文先簽，陳時中說，「牽拖啦」，台灣人就說這叫牽拖，自己在那裡講就去做啊，不要說別人要做自己才做，否則回來講提槍上戰場，是不是要說，「蔡英文提我才要提」，有強力的意願就去做，何況蔣萬安之前還說這是「白痴」，要有保護台灣的心意，不要只是嘴巴講講。

▲陳時中（右）與陳建仁（左）接受Yahoo TV節目專訪。（圖／翻攝自Yahoo TV直播畫面）