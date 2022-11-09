「身體不好就退選辭立委」　周玉蔻轟高虹安：苦情牌在台灣沒用

▲周玉蔻、高虹安。（資料照／合成圖）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安因助理費風波導致身心俱疲住院，資深媒體人周玉蔻9日對此發文痛批，「高虹安身體健康出狀況就退選並辭立委吧！苦情牌在台灣是沒用的，我也不相信高小姐會戲弄選民。」

高虹安中午透過辦公室對外表示，昨天上午總質詢後，行程中身體不適，經同仁建議赴醫就診，醫師診斷後，安排注射點滴和進一步檢查，並留院休養。她指出，這段時間因連續大量抹黑事件，為自證清白，經常得利用行程外甚至深夜時間，查找整理資料，導致過度疲勞，「但為了新竹市民，為了對抗抹黑還台灣正面選舉，我會堅強以對。」

而連日發文砲轟高虹安的周玉蔻，在得知高住院消息後也發文開嗆，「高虹安身體健康出狀況住院休養，就退選並辭立委吧！苦情牌在台灣是沒用的，我也不相信高小姐會戲弄選民，祝福高虹安早日康復。」更於貼文下方標註有「卡謬佬」之稱的圖文作家蕭瑩燈說，「呵！已崩潰。」

貼文下方有網友留言表示，「稱病不出，宮鬥劇的老梗」、「這樣就身心俱疲？？？那她體力真的沒辦法應付市長這個位置... 弱弱的！」、「該不會醫藥費也要報公帳？」、「又要塑造國家機器打壓到住院嗎？」，然而也有網友留言關心道，「台灣人是厚道的，雖然不喜歡他，還是祝他康復」、「其實安安退了也不見得對沈慧虹有利」。

針對高虹安住院一事，民眾黨主席、台北市長柯文哲稍後於中午召開記者會表示，高虹安這次選舉遇到的抹黑，從辛辛那提大學博士論文抄襲，再到讀補習班才考到台大、特權進北一女，甚至說她資策會是違法兼職，越打越離譜，現在開始打她的助理、打她的男友，說人家貪汙。

柯文哲強調，政治不能這樣，「每打一個題目人家就說找證據，就換個題目打、再換個題目打，太離譜，真的是沒品。」

▼周玉蔻發文要高虹安退選。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

