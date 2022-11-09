蔣萬安、高虹安、陳時中吃的高級餐廳比一比　一客5000元這樣吃

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安日前吃的牛排餐廳，當天一行人點的美國帶骨肋眼牛排。（圖／Smith & Wollensky臉書專頁）



記者陶本和／台北報導

2022九合一大選近日尾聲，各陣營攻防越來越激烈，這陣子藍綠白各政黨候選人出入高級餐廳，也被拿出來討論。為此，《ETtoday新聞雲》則整理國民黨台北市長候選人蔣萬安、民眾黨新竹市長候選人高虹安，以及民進黨台北市長候選人陳時中等人，最近被翻出出入的高檔餐廳比一比。

首先，知名網紅「四叉貓」劉宇在臉書分享，蔣萬安在今年7月29日的晚上7點，受邀出席董事長薛香川的晚宴，出席的貴賓還有前台北市長郝龍斌、立委費鴻泰、賴士葆與資深媒體人趙少康；而當天晚上的用餐地點，位於南山微風百貨47樓的Smith & Wollensky，不到10人的消費金額為5萬1716元，平均一人為5000多元。

根據Smith & Wollensky官方網站的簡介，該餐廳是1977年時，於紐約曼哈頓49街與第三大道的轉角處誕生，食材直送，使用美國S&W簽約牧場牛肉，另外選用台灣在地小農時蔬、雲林豬。特別的是，股神巴菲特在2000年舉辦慈善午餐競標，得標者可攜伴親友跟巴菲特在Smith & Wollensky用餐，活動至今已替格萊德基金會（Glide Foundation）募得超過2500萬美金。

根據劉宇揭露的帳單明細，蔣萬安等人當天晚上用餐的主食，點了三份「帶骨肋眼」（USDA PRIME BONE-IN RIB EYE），官網價格顯示，24盎司的價位為4580元，三份共為1萬3000多元；另外，他們也點了3份「帶骨紐約客」（USDA PRIME BONE-IN NEW YORK），21盎司的價位是3980元，三份則為1萬1000多元。

▼國民黨台北市長候選人蔣萬安等人，在牛排館的菜單與收據。（圖／劉宇臉書）



▲Smith ＆ Wollensky菜色。（圖／Smith ＆ Wollensky臉書專頁）



在高虹安方面，近來國民黨新竹市長候選人林耕仁爆料，高虹安疑要助理上繳薪水，且用男友李忠庭擔任「人頭助理」掛名領錢，掀起詐領立委助理薪資爭議。在林耕仁爆料的資料中，高虹安其中一筆單據，是與毛姓院長、林姓立委餐敘，根據發票的地址，是位於新生南路三段一家餐廳，當天他們消費金額為5930元。

經查詢該發票地址，高虹安與毛院長、林立委餐會的餐廳應為「沾美藝術庭苑」。這是一間透過老宅改建，充滿日式風味的西餐廳，除了餐廳之外，內部還有藝術展覽，是一間將美食與藝文結合的餐廳。

根據沾美藝術庭苑的菜單，牛排類價位最高的是美國帶骨肋眼牛排，單價為2000元整，而美國紅屋牛排、美國紐約牛排或美國炭烤牛小排，價位落在1250元至1800元間；而海鮮部分，龍蝦餐、鮑魚或明蝦，價位也大致落在1250元至1800元間。

▼林耕爆料資料，高虹安與毛院長、林委員用餐的發票。（圖／林耕仁競選辦公室）



▼高虹安與毛院長、林委員用餐的餐廳，餐廳也結合藝文展覽。（圖／沾美藝術庭苑臉書專頁）



至於陳時中的部分，他最近被國民黨議員徐巧芯用照片指控，與女性醫師友人牽手，而陳時中陣營也強烈駁斥；其中，徐巧芯指出陳時中當天晚上用餐的地點，是在最大包廂要價8萬元的「喆園」餐廳。

「喆園」是一間頂級粵菜與精緻港點的餐廳，事實上包廂的每人低消價格為1200元。菜色方面，若要吃到鮑魚、魚翅，價位就較高，根據菜單價位，乾撈蟹肉金勾翅價位是3800元，至於雞汁金山勾翅或紅燒排翅等，價位就落在1300元至2700元之間。若不選擇鮑魚、魚翅、燕窩等高級餐點，金湯海皇豆腐煲價位約450元，脆皮炸雞半份約750元，韭菜餃一籠6顆280元，叉燒酥7顆約350元。

▼民進黨台北市長候選人陳時中日前用餐的粵菜餐廳。（圖／喆園餐廳臉書專頁）



▼民進黨台北市長候選人陳時中日前用餐的粵菜餐廳，脆皮炸雞半份約750元。（圖／喆園餐廳臉書專頁）



▼民進黨台北市長候選人陳時中日前用餐的粵菜餐廳，紅燒排翅。（圖／喆園餐廳臉書專頁）

