柯建銘：林耕仁選擇屈辱最後還是戰爭　高虹安就是慣老闆

▲國民黨新竹市長候選人林耕仁。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁質疑民眾黨對手高虹安，是否要求公費助理上繳款項做為個人使用，原訂8日至調查局北機站提交事證臨時喊卡，宣布「要回歸政策討論主軸，不要以訟止謗」，引發輿論譁然。民進黨立法院黨團總召柯建銘9日受訪說，二戰時期英國首相邱吉爾講過，「在戰爭和屈辱面前，你選擇了屈辱，最後還是戰爭」，兵法上沒有以和止戰的。

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

柯建銘今天下午在中常會前接受媒體聯訪說，高虹安被爆出男友領永齡基金會年薪600萬元，「這是最新的核子炸彈爆發了，這個故事才剛開始而已，這個問題就是為什麼林耕仁昨天嘎然而止」，因為引發的複雜度太高了，對此，他只向林耕仁講一句話：邱吉爾講過，在戰爭和屈辱面前，你選擇了屈辱，最後還是戰爭，兵法上沒有以和止戰的。

此外，媒體關注高虹安以「公基金」到底有沒有不適當？柯建銘說，公基金就是一個小金庫，就是在洗錢，立法院給每位立委的薪水裡面，包括手機1個月補助多少、選民服務費用、辦公室費用，「這不是洗錢什麼在洗錢呢？這不是貪污什麼是貪污呢？」這還牽涉到，高虹安在對抗全國1000多萬勞工，她就是慣老闆，這已經觸犯了《勞基法》，沒有全額給薪，人家薪水1萬妳給9千，已經違法了，台北市政府勞工處應該馬上去辦，就看台北市長柯文哲怎麼辦這個事情，全國勞工都在看。

柯建銘說，現在每個人都說，選舉回到政策主軸來，回到新竹市願景來，正好，他就在這裡公開呼籲，高虹安、民進黨新竹市長候選人沈慧紅、國民黨新竹市長候選人林耕仁辦電視辯論會，讓全國人民來看，這樣最好，沈慧紅本身就是一個政策控，每個禮拜開兩次政策發表會，目前唯一在講政策的就是沈慧紅，請3個候選人站出來，大家辦政策辯論會就好了。