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川普鐵粉連任眾議員！葛林爭議不斷　仍以2倍票數「輾壓對手」勝出

▲▼美國前總統川普的堅定支持者、共和黨籍聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）將在2022年期中選舉中勝選連任。（圖／路透）

▲美國前總統川普的鐵粉、共和黨眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）將在2022年期中選舉中勝選連任。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國期中選舉於當地時間8日登場，正陸續計票中。據《紐約時報》至截稿前統計，前總統川普的堅定支持者、共和黨籍聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）在喬治亞州暫以66.5%比33.5%的得票率，取得近2倍的票數優勢，料將輕鬆擊敗民主黨籍對手福勞爾斯（Marcus Flowers），順利連任眾議員。

綜合美媒報導，葛林在上任2年的時間裡迅速成為共和黨核心圈中最引人注目，同時也最具爭議的國會議員之一。她曾公開發布種族主義、反猶太陰謀論等發言，支持極右翼團體「匿名者Q」的論點，也曾在網路上支持處決眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等民主黨人，去年被眾議院預算委員會、教育與勞工委員會除名。

▲▼眾議員泰勒是川普的死忠支持者。泰勒帶著印有「川普贏了」的口罩進入議場。（圖／路透）

▲▼眾議員葛林是川普的死忠支持者，曾戴著印有「川普贏了」的口罩進入議場。（圖／路透）

▲▼眾議員泰勒是川普的死忠支持者。泰勒帶著印有「川普贏了」的口罩進入議場。（圖／路透）

48歲的葛林同時也是川普的堅定支持者，堅稱應重新審查2020年美國總統大選，還曾戴著「川普贏了」的口罩出入眾議院。然而，當她被眾院除去委員會職務後，共和黨人團結起來支持葛林，在初選中擊敗了路線較為溫和的另一名共和黨候選人，她非但沒有遭人唾棄，在眾院與共和黨黨團中的聲勢反而一路看漲。9月一次活動中眾院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）發表談話時，葛林更是直接站在他身後，顯示她影響力的增長。

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