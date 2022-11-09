曾率團訪台！　美參議員達克沃絲「得票率57％」成功連任

▲美國伊利諾州聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國伊利諾州聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）以超過57％的得票率，在本屆的期中選舉中擊敗共和黨對手成功連任。達克沃絲曾在今年5月訪台，當時她與總統蔡英文會面時曾強調，美國會跟台灣站在一起。

民主黨籍的達克沃絲以57.3％的得票率，狠甩共和黨籍參選人薩爾維（Kathy Salvi）的41％，成功連任伊利諾州參議員。CNBC報導指出，達克沃絲在2016年首次當選參議員後，本屆也是毫無懸念連任；她過去也曾擔任過2屆眾議員。

達克沃絲今年5月曾率跨黨派議員團訪台，並與蔡英文會面。她致詞時表示，美國對台灣安全的支持不只是軍事，也是經濟上的，「美國對台灣的大力支持，尤其在國會有非常強勁的支持台灣力量，不只在軍事上會支持台灣，也會確保台灣不會孤軍奮戰，美國會跟台灣站在一起」。

現年54歲的達克沃絲出生於泰國曼谷，1992年加入陸軍後備役軍官訓練團，過去曾擔任戰機飛行員，在伊拉克戰爭中失去雙腿，不僅是戰爭英雄，也是美國史上第一位雙腿截肢的女性參議員及首位在職期間完成生產的參議員，堪稱國會傳奇人物。

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