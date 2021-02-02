川粉議員鬧國會…民主黨威脅除名！　僅給共和黨72小時考慮

▲眾議員格林帶著印有「川普贏了」的口罩進入議場。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

民主黨1日公開威脅，要將共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）逐出眾議院與教育委員會，如果共和黨議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在72小時內不自己動手，就會推動法案來將格林開除。身為川普死忠的她支持應審查總統大選，曾帶著「川普贏了」的帽子出入眾議院。

根據《紐約郵報》報導，這項法案提到「根據格林的行為，應該將她從委員會任務中除名」，由民主黨前全國委員會主席舒爾茲（Debbie Wasserman Schultz）提起，並由眾議院領袖霍耶（Steny Hoyer）負責遊說麥卡錫。

霍耶在聲明中提到，「我希望共和黨人能做正確的事，讓格林眾議員承擔責任，讓我們不需要考慮這項法案。但如果有必要的話，我們已經準備好這麼做了。」儘管在法案內容沒有具體提到任何格林的罪行，但格林最近較為「脫序」的行為頻繁惹怒民主黨。

▲眾議員泰勒是川普的死忠支持者。（圖／路透）



格林曾指控，大規模槍擊案是反對槍枝人士「自導自演」，故意引起民眾對立，並宣稱911事件可能不是恐攻造成的，還被眼尖的民眾發現，點讚facebook上一則寫「眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）應該被處死」的貼文。

身為川普死忠的她也支持應審查總統大選，曾帶著「川普贏了」的帽子出入眾議院，還認為議員應有「帶槍進國會」的權利，並因此與議長佩洛西有過爭執。

霍耶給麥卡錫72小時考慮，讓共和黨自己將格林拉下台。但倘若民主黨執意推動眾議員除名法案，仍需要眾議院三分之二的票數才能讓格林走人，幾乎是不可能的事情。

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