選前之夜！拜登催票稱「民主有危險」　川普喊讓美國再次偉大

▲拜登（右）演說期間譴責川普（左）任內的高失業率。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國期中選舉8日登場，總統拜登與前總統川普7日選前之夜雙雙出席各自政黨的造勢活動催票。拜登在馬里蘭州發表演說時警告，共和黨一旦勝選恐削弱美國民主制度，「民主正處於危險之中」。另方面，前總統川普則是現身俄亥俄州，直說「我們要結束裴洛西瘋狂的政治生涯」、「要讓美國再次偉大」。

拜登7日晚間來到馬里蘭州包伊州立大學（Bowie State University）造勢催票，第一夫人吉兒（Jill Biden）也陪同出席，為民主黨州長候選人摩爾（Wes Moore）站台。他也直言，他需要民主黨贏得此次期中選舉，因共和黨一旦勝選恐削弱美國民主制度，「如今的我們面臨一個拐點，我們的民主正處於危險之中，這是你們出手捍衛的時刻」。

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拜登細數任內所達成的成就，包括新冠疫苗接種計畫，同時強調這次投票是對美國兩種截然不同未來願景的選擇，若輸掉這場選戰、被共和黨掌控眾議院，許多努力將付諸流水。他重提2021年1月6日的國會暴動案，鼓勵選民要用選票來支持民主，並稱川普支持者就是輸不起的人，「他們企圖否認你手中的選票列入計票的權利」。

不過依據選前分析，共和黨有望在眾議院獲得多數席位，甚至一同拿下參議院掌控權。

場景來到俄亥俄州，前總統川普為共和黨籍參議員候選人萬斯（J.D. Vance）站台造勢，「這個國家已經瘋了」，必須把票投給共和黨，「我們要終結裴洛西瘋狂的政治生涯」。

川普接著移民問題，指責拜登與民主黨人在阻止移民、毒品自墨西哥邊境進入美國這方面做得不夠，但「我們之前幾乎擋下了，我們擁有史上最安全的邊境」、「我們要讓美國再次偉大」。