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四叉貓爆蔣萬安「8人晚宴吃5萬」　帳單見美牛綠粉猛酸

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

▲四叉貓貼出晚宴名單和結帳明細。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

網搜小組／鄺郁庭報導

民進黨台北市長候選人陳時中日前被拍到在餐廳「喆園」聚餐，就有網友發現，喆園VIP一晚低消要價8萬元，引發話題。網紅「四叉貓」劉宇今（9）日凌晨則在臉書貼文，PO出一張名單及明細，爆料國民黨台北市長參選人蔣萬安出席晚宴，8人吃了5萬元，直呼「不要再來洗陳時中吃了一桌八萬元。」不過，蔣萬安上午在雲林受訪時直呼爆料不實，「應該要拿出正確的資料來公布。」

四叉貓凌晨3點半突然發一篇「宵夜文」，「信箱收到奇怪的圖片……請假帳號不要再來洗陳時中吃了一桌八萬元，謝謝。」只見照片中的紙印有某場晚宴的時間地點，是7月29日辦在台北某間牛排館，出席名單列有前台北市長郝龍斌、中廣董事長趙少康等8人，其中也包括蔣萬安。名單旁則放了一張超長的帳單明細，可以看到合計是51716元。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

▲四叉貓爆蔣萬安8人晚宴吃了5萬塊。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

看到8個人吃了5萬多元，四叉貓就直酸，「不要再來洗陳時中吃了一桌八萬元。」有網友則發現，明細上方的日期卻寫7/24，質疑根本不是晚宴明細。四叉貓則補充，「右邊單據日期7/24應該是預約日期，下面流水號220729才是出單日。」

照片一出，不少綠粉驚開酸，「還吃美牛！說好的反萊牛呢」、「哇！帳單中顯示USAD Prime ，美國牛肉分級中最頂極的『極佳級』，美牛真香」、「這一餐是我半年的收入」、「以為是舊照，沒想到是2022的」、「櫛瓜$1140，好誇張」、「我好奇的是，為何同一張卡要分兩次刷？」

不過，蔣萬安今天出席記者會，會後受訪被問到此事，他哈哈一笑，表示爆料不實，強調那個是錯的，「應該要拿正確資料公布才是。」

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