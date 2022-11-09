蔣萬安提「恢復YouBike前30分鐘免費」　柯文哲：又一個撒幣政策

▲柯文哲出席北投中繼市場開幕活動。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安8日表示，最想恢復的前台北市長郝龍斌任內政策，為「YouBike前30分鐘免費」，政府花一點小錢，就能達到節能減碳效果。對此，台北市長柯文哲9日回應，蔣萬安先將民進黨1200元月票罵了一頓，然後又提出另一個撒幣政策。

柯文哲9日上午出席北投中繼市場開幕活動，針對蔣萬安提恢復YouBike前30分鐘免費，柯文哲酸說，民進黨提北北基桃1200元月票時，蔣萬安把對方罵了一頓，結果另外提出一個也是撒幣的政策。

柯文哲表示，取消前30分鐘免費，是有做過研究的，因為有70％民眾一個月只坐一次，北市府發現有很多人是「騎好玩」或「騎觀光」，真正用在通勤的不多，所以如果要讓車子有效使用，「騎好玩」應當不要用，「我們要的是運輸最後一哩路」。

柯文哲指出，若是他發布的每項政策命令，都是在市長室經過專家反覆辯論，經過一個類似中常會的會議，大家都同意後才可以發布，「拜託大家要選市長的人，不要每天這樣天馬行空。」

最後，柯文哲酸說，「能不能付？也可以，就是亂花錢。」倘若這個要花、那個要花，但最後的總預算只有1800億元，「看你怎麼花？」