最新民調：陳其邁支持度51.7%、柯志恩19.4%　全年齡層大勝

▲民進黨現任市長陳其邁（左）迎戰國民黨候選人柯志恩（右）。（圖／記者李毓康攝、高雄市國民黨黨部提供）

記者呂晏慈／台北報導

高雄市長選舉倒數17天，中華亞太菁英交流協會針對高雄市長選舉進行民意調查，儘管國民黨籍候選人柯志恩雖已舉辦多場中小型造勢活動及市場拜票等，但仍未見「奇蹟」發生。依據協會最新民調顯示，在高雄市長選戰中，尋求連任的陳其邁與挑戰者柯志恩，兩人各項民調數字仍有不小差距，陳其邁支持度為51.7%，柯志恩則為只有19.4%，兩人差距超過3成。

根據民調結果，陳其邁獲得61.3%的支持，而柯志恩則為23.3%，兩人的差距為38%；而在看好度部分，高達71.2%的高雄市民看好陳其邁市長會連任，僅有7.6%的市民認為柯志恩有機會勝出。

此外，根據民調，若比較市長支持度與政黨傾向交叉分析，陳其邁拿下泛綠陣營89.0%的支持，泛藍陣營中仍拿下13.8%的支持度；在非藍非綠的中間選民中，支持陳其邁有37.4%、支持柯志恩14.1％，而有46.2%尚未表態，在關鍵倒數兩週的時間，中間選民將是藍綠候選人競奪支持的重要族群。

中華亞太菁英交流協會指出，分析各年齡族群的支持，陳其邁均維持5成上下的優勢，尤其是20到29歲青年族群，陳其邁超出柯志恩46.5個百分比以上的支持度，而柯志恩在各年齡層的支持幾乎都低於兩成，僅在40至49歲族群獲得26.1%的支持，在50至59歲獲得22.5%的支持，且柯志恩在20至29歲的青年族群的支持度僅有14.3%，顯見一直努力主打年輕選票的柯志恩，遲遲未能獲得青年族群的肯定。

本次民調訪問於2022年11月3日至11月6日進行訪問。此次成功訪問1004位20歲以上有投票權的高雄市民眾，以高雄市住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.1%。本次調查抽樣方法係採分層比例隨機抽樣法。以中華電信住宅電話用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配各縣市樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後一碼隨機的方式抽取電話樣本，並依據內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區2022年1月份人口統計資料，針對戶籍、年齡與性別進行統計加權處理。

▼高雄市長選舉最新民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供，下圖同）