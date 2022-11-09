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高虹安「身心俱疲」住院中　四叉貓問：掛號費會報帳嗎？

▲▼高虹安「立院助理實質工作證據」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日風波不斷，除被爆出聘任男友李忠庭為公費助理，疑似涉及詐領助理費，網路紅人「四叉貓」劉宇8日更貼出「檢舉函全文」，指控李忠庭擔任公費助理期間，實際任職於永齡基金會，年領600萬元薪資。對於高虹安9日表示，自己因整理資料過度疲勞而送醫，四叉貓狠嗆高虹安，「掛號費會報帳嗎？請款後會不會補到整數？是不是該買花送過去慰問一下？」

對於高虹安因一連串風波導致身心俱疲住院，「四叉貓」劉宇9日透過臉書發文狂酸，「高虹安掛號費會報帳嗎？委員會回去用助理公積金請款嗎？請款後會不會補到整數？例如掛號費150元補到1000整。」他更補充，這幾天高虹安讓他賺到好多流量，「是不是該買花送過去慰問一下？」

此貼文下方有網友留言表示，「朱學恆要送白花了沒，不然以後可能沒機會」、「祝她早日康復，勇敢面對司法」、「高女士見到你送的花，可能會需要加裝葉克膜哦！」、「記得向公積金請款喔」。

高虹安9日表示，昨天上午總質詢後，行程中身體不適，經同仁建議赴醫就診，醫師診斷後，安排注射點滴和進一步檢查，並留院休養。這段時間因連續大量抹黑事件，為自證清白，經常得利用行程外甚至深夜時間，查找整理資料，導致過度疲勞，「但為了新竹市民，為了對抗抹黑還台灣正面選舉，我會堅強以對。」

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