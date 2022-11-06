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結婚7年「被妻狂綠4次」！二寶爸苦忍：孩子需要媽　荒唐史惹怒網

▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友7年多前奉子成婚，怎料才婚後1個多月，老婆就出軌離家出走，直到他決定提告，才回到家裡，後來妻子又讓他戴了3次綠帽，忍無可忍的他這次終於不再心軟。

男網友日前在爆怨公社發文提到，「我和老婆認識到現在已9年多，結婚7年多，我們生了一對兒女，是先有小孩才結婚的，婚後1個多月她就出軌離開我家，拋棄我和孩子。」

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妻子在離家的過程中，完全沒打過電話，也不曾關心孩子狀況，直到他決定提告，對方才願意回家，原po苦嘆，「我爸媽是想小孩子需要母親，才決定原諒她，讓她回來。後面她又出軌3次，我們一直在原諒她，而她每次出軌都會離家出走，也不會顧慮小孩子，所以我這次決定要告她了，讓她知道我的好心和心軟，不是給她踐踏的。」

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xframe）

對此，網友們紛紛回應，「你不驗一下小孩的DNA嗎？別白養別人的小孩都不知道」、「提醒你不要心軟，心軟只會造成自己的困擾，出軌就跟家暴一樣，只有一次跟無限次而已」、「出軌1次就誇張了，還原諒3次？結婚7年出軌4次，只能說...你想集滿幾次換獎品呢」。

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