奔後壁湖吃生魚片　「清一色橘爆」他傻了：你家鮭魚有健身？

▲生魚片是不少人的最愛。（示意圖／pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

有南投網友大老遠跑到生魚片聖地，想大嗑肥美鮭魚，以為上來的會是一盤「肥瘦適中」的鮭魚生魚片，結果不僅沒看到橘白相間的超美油花，反而是「健身過的鮭魚」，令他哭笑不得，直呼不如到連鎖壽司店吃，還貼出一系列對比照，讓其他人也不禁笑出來，「鮭魚：瘦身有錯嗎」、「少油多健康。」

這位網友在臉書「●【爆怨公社】●」發文，說他大老遠從南投跑到後壁湖，沒想到肥美鮭魚沒吃成，還得到一盤健身過的鮭魚，並貼出一系列過去的打卡照，傻眼表示連鎖壽司店的鮭魚都比較優。

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從照片中可見，上桌的鮭魚生魚片雖然每片都頗厚，還放滿整盤共15片，但幾乎沒有白色油花，看過去就是一片橘色，讓網友也呆了，紛紛直呼不像鮭魚，「原來是木瓜，我還以為是鮭魚」、「怎麼有一盤紅蘿蔔」、「那是芒果冰吧？」

▲原PO曾在後壁湖吃到別家的肥美鮭魚（右），這次卻吃到健身鮭（左）。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

原PO則在留言處透露，他是聽朋友介紹過這家，外加自己愛騎車、最近山上又跑膩了，才會從南投出發，選擇走海邊到後壁湖，並非特地去朝聖，「但這次的雷點有點大，所以才上來抱怨一下。」

▲▼原PO貼出多家鮭魚照來對比。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

貼文一出，對比照讓其他人一秒笑出來，卻又忍不住幫QQ，「這隻鮭魚剛抽脂吧」、「體脂很低的鮭魚」、「這鮭魚一定每天做100次開合跳」、「鮭魚界的模特兒」、「我好羡慕的身材。」也有網友表示，「這個有可能是淡水魚『虹鱒』，肉色有點像鮭魚，但是油花很少」、「我去日本還真的吃過一種鮭魚叫做時不知鮭，真的就是沒油花的鮭魚。」