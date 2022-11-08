「公公麵麵燙燙」情侶用餐狂疊字　她聽到快崩潰：小聲點好嗎？

記者黃翊婷／綜合報導

「疊字」曾被網友們公認是情侶放閃時最讓其他人感到困擾的行為之一。一名女網友表示，7日吃午餐時遇到一對瘋狂用疊字對話的情侶，一邊用餐一邊說著「公公，麵麵燙燙」、「寶寶乖，公公吹吹」、「壞壞」，讓她頓時胃口全失，「公共場合可以小聲一點嗎？」

▲原PO在餐飲店遇到狂用疊字對話的情侶。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，7日去吃午餐時，隔壁桌剛好是一對情侶，但他們在用餐期間瘋狂用疊字對話，女生先是抱怨「公公，麵麵燙燙」，男生馬上回答「寶寶乖，公公吹吹」，女生一聽又說「都是你的口水了啦」，男生回答「妳沒吃過我的口水喔」，接著女生便嬌喊一句「你好髒喔，壞壞」。

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原PO無奈地說，這對情侶就這樣在店裡不停嘻笑，肉麻的對話也讓她頓時什麼胃口都沒有了，這才決定上網PO文吐苦水，希望情侶們在公共場合恩愛時注意一下言行，不要影響到別人，「我沒有想要聽你們談戀愛，公共場合可以小聲一點嗎？」

文章公開之後笑翻許多網友，大家紛紛留言開玩笑，「支持妳站起來大聲說，『老闆我的麵麵也好燙燙』」、「妳是不是沒另一半，所以羨慕眼紅」、「光吃狗糧就飽了」、「這個場景對單身狗確實很不友善」。

還有部分網友表示自己也遇過類似的狀況，「沒事，之前三級警戒要坐梅花座的時候，一組情侶客人跟我說他們有分離焦慮症，不能分開坐」、「我也遇過，當時所有人都忍不住，我率先發聲大喊『老闆，我的麵麵好了沒？』全部的人都笑翻，情侶女就說『寶寶你看他學人家』，我只回答『現場的人都忍你們很久了』」。