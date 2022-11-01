一聽她的姓「同事嘴臭喊衰」拒道歉　她屈辱哭了！網補血：超稀有

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨日上班時，有位同事聽到她的姓氏，竟當眾狂嫌「聽起來很衰欸」，而且不斷重複，氣得她淚灑辦公室，事後她要求對方道歉，怎料同事找各種理由拖延，而她也不禁委屈直呼，「第一次受到這樣的屈辱。」

女網友昨在「爆怨公社」大吐苦水，上班時某位同事聽到她姓「哀」，竟一臉嫌棄地說，怎麼會有人姓這個，聽起來就很衰；重點是她就站在前面，對方仍毫不避諱，甚至不斷重複碎念，「很不好、很衰欸。」

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事後，她要求同事道歉，怎料對方敷衍地回，「我現在在上班，下班再說。」結果到了下班時間，同事火速溜去樓下，繼續加班裝死。

對此，原po難過表示，「超級傻眼，人生第一次受到這樣的屈辱，止不住的哭了。我一直都覺得我的姓氏很棒，從來不衰，就算衰也跟姓氏無關，徹底刺到我的玻璃心了。」

▲原PO姓「哀」竟被同事嘲笑。（圖／翻攝自爆怨公社）

而網友們看完紛紛替她抱不平或獻上安慰，「對於這種說話不經大腦，狗嘴吐不出象牙的人，說出了什麼其實不必要理會」、「這姓真的很酷啊～好想認識」、「哀很酷欸！以後小孩可以取名叫哀家」、「遠離八婆，世界和平」、「這種人遲早被打，沒踢過鐵板而已」、「姓哀應該是西拉雅族人」、「天啊！超稀有的姓氏耶」、「沒有人比妳更有資格自稱哀家了，這是多麼自豪的一件事，別氣別氣」。

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