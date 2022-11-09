嘉義一日驚爆兩宗賄選案！　「1千元買1票」2樁腳遭羈押禁見

▲嘉義地檢署偵辦賄選案，將兩名樁腳聲請羈押獲准。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義檢調單位積極查賄，8日查獲二起賄選案，分別於嘉義縣六腳地區及民雄地區查獲買票賄選案，依違反選罷法移送地檢署後，其中2名樁腳因為涉嫌重大，遭法官裁定羈押禁見。

嘉義地檢署檢察官郭志明指揮嘉義縣警察局刑警大隊、朴子分局及法務部調查局嘉義縣調查站，偵辦嘉義縣議員第四選區某議員候選人之陳姓樁腳陳，涉嫌以每票新臺幣（下同）1,000元現金買票案。專案人員接獲情資指出，該議員候選人之陳姓樁腳為使議員候選人順利當選，在嘉義縣六腳鄉等地，以登門拜訪之方式，按照每戶有投票權之人數交付現金予有投票權者，進行現金買票。

經嘉義查賄團隊於昨(8)日執行傳喚、訊問後，認為陳嫌涉嫌賄選嫌疑重大，向嘉義地院聲請羈押禁見獲准，另到案選民6人均請回。

另一方面，檢察官賴韻羽8日指揮嘉義縣警察局民雄分局、移民署嘉義縣專勤隊，偵辦嘉義縣議員第二選區某議員、鄉代候選人之涂姓及劉姓樁腳現金買票案。

被告涂、劉兩人為求嘉義縣某議員候選人、民雄鄉某鄉代候選人當選，涉嫌由涂親自或指示劉，交付選民每票1,000元現金，要求投票予該議員、鄉代候選人；經查賄團隊執行搜索、傳喚、訊問15人後，檢察官諭知選民13人請回，另以被告涂、劉共同涉犯選舉罷免法投票行賄罪，均犯罪嫌疑重大，被告劉嫌無羈押之必要交保2萬元，而被告涂嫌則向嘉義地院聲請羈押禁見獲准。

嘉義地檢署表示，將持續積極查辦相關選舉案件，與民眾共同維護公平選舉、杜絕不法，請候選人切勿以身試法，亦請見聞賄選的民眾，勇敢提供賄選的人、事、時、地、物，最高可獲得500萬元獎金。