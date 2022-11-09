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國民黨拼12＋2縣市執政　一圖看全台選情

國民黨喊出「1126國政宜安」口號，象徵北台灣4位候選人，左起為謝國樑、張善政、侯友宜及蔣萬安，欲帶動全台選情。

▲國民黨喊出「1126國政宜安」口號，象徵北台灣4位候選人，左起為謝國樑、張善政、侯友宜及蔣萬安，欲帶動全台選情。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

九合一選舉進入最後激戰期，國民黨力拚擴大北三都領先優勢，黨祕書長黃健庭接受本刊訪問，剖析投票前的局勢及藍營戰略。他表示，力拚6都過半、藍營執政縣市連任，是國民黨的目標，目前北北桃選情已成全台焦點，藍營希望最後關頭由北台灣當火車頭，加上台中市長盧秀燕，帶動中南部選情，他並強調，年底選戰不是藍綠政黨對決，而是反執政黨的集結。黨務高層估計，目前藍營優勢選區至少有12縣市，加上台北市及桃園市已逐步脫離55波，呈現領先趨勢，保守估計拿下14席縣市長大有機會。

黃健庭指出，國民黨對於選情有信心但絕不掉以輕心，因手握國家機器的民進黨，還不知會使出什麼的奧步，國民黨一定穩紮穩打、步步為營，「以審慎、穩健的腳步力拚6都過半，守住藍營執政縣市，在現有基礎上力圖擴大地方執政版圖。」

對於藍營的整體選情，黨務高層估計，依照目前的情況，藍營優勢選區至少有12縣市，再加上台北市及桃園市已逐步脫離55波激戰，呈現領先趨勢，保守估計拿下14席縣市長應是大有機會，但黨中央不會就此鬆懈，11月26日投票結束後，仍有嘉義市長選舉即將舉行，藍營一定會將這樣的氣勢及勝選決心一路延續下去。



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