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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡適應共推「1200元首都通交通月票」　基隆人交通升級更便利

▲民進黨基隆市長候選人蔡適應出席1200北北基桃交通政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨基隆市長候選人蔡適應出席1200北北基桃交通政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨8日舉行第二場北北基桃市長候選人共同政見記者會，宣布將推動每月1200元的「首都通交通月票」。對此，民進黨基隆市長候選人蔡適應在出席完記者會後，中午更直奔《ETtoday新聞雲》的直播節目「ET午間新聞」，更進一步說明首都生活圈的旅運構想，能對基隆市民帶來哪些更便利的幫助。

民進黨今天上午舉行「每月1200首都通交通月票．北北基桃我都行」共同政見記者會，宣布將推動每月1200元的「首都通交通月票」，除了雙北捷運與公車外，還要納入公共自行車、台鐵、國道客運等5種交通運具，適用範圍則從原本雙北捷運1280月票，擴增至基隆市、桃園市等縣市，由台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍、桃園市長候選人鄭運鵬與基隆市長候選人蔡適應同台與會。

蔡適應在記者會上表示，既然要參選市長，就要推出跨域治理、讓市民有感的政見，首都通就是最重要的事情之一，市民通勤搭乘的國道客運及台鐵目前並沒有加入雙北捷運1280月票；因此，希望推出「首都通交通月票」，未來基隆捷運也將會納入月票，這對於2050綠色運輸、整個交通路網的改變，將有劃時代的影響。

記者會結束後，蔡適應直奔《ETtoday新聞雲》現場直播節目「ET午間新聞」，並完整說明本次政見的構想。他表示，雙北目前有1280月票，包括捷運、雙北公車、Ubike，但是首都生活圈不是只有雙北，還有基隆跟桃園，而且台鐵跟國道客運也同樣是重要運具。

蔡適應說，其實當初在討論1280月票時，基隆、桃園也都有加入討論，但最後卡在國道客運跟台鐵；不過，他強調，這次非常高興包括陳時中、鄭運鵬、林佳龍，大家共同討論首都圈跨域治理，都認為1280應該要擴增到基隆跟桃園，同時也要納入台鐵跟國道客運，「我認為這樣對於大台北地區首都生活圈的旅運來說，應該能達到交通平權」。

蔡適應表示，同樣在都會區裡，有人因為距離稍遠，就有不同交通費的問題，所以他們共同推出「1200元北北基桃交通任我行」專案，除了各地方政府的分攤款之外，還加上中央政府的合作。

另外，蔡適應指出，他跟其他三位候選人共同推動是非常重要，而且有前瞻眼光的，他們跟幕僚也不只有一次的討論，甚至跟交通部也有討論過不同的意見，因此才拋出這次「1200元北北基桃交通任我行」專案，而且未來機場捷運、基隆捷運也會一同納入。

▲陳時中、林佳龍、鄭運鵬、蔡適應出席1200北北基桃交通政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中、林佳龍、鄭運鵬、蔡適應出席1200北北基桃交通政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

接著，蔡適應被問及日前「汐止大崩山」，造成基隆市民陷入交通黑暗期的問題，他表示，位置在汐止交流道附近，第一次滑溜的時候，沒有造成主線道影響，但第二次把主線道給掩埋住了，而他在協調的過程中，第一時間就聯繫交通部長王國材，針對國道客運可能面臨「停駛」或「改道」來進行討論。

蔡適應說，當時就拜託公路總局跟客運業者，最後採取了「改道」措施，當天就公告新的路線規劃，站點也沒有改變；在此同時，他也聯繫了台鐵局長，因為客運如果封閉，透過台鐵可以解決疏運問題。他說，台鐵局長本來說有困難，因為增班牽涉到時間點、人員安排等問題，但當天台鐵把這個不可能的任務完成，當天就發出加班車，這幫助了基隆市民多一個運具的選項。

蔡適應表示，當天早上基隆跟汐止端的塞車中，他有發現很多貨車，所以他也立即跟貨櫃運輸業者、海關來聯繫，看是否可以把「收件時間」往後延，不要全部塞在早上，他也很感謝這些業者願意體恤；此外，他還跟勞動部長聯繫，針對塞車影響到上班出勤的市民，幫忙協助溝通，所以後來勞動部也做了公告。

至於對手、國民黨的基隆市長候選人謝國樑批評他到現場勘查是作秀，蔡適應表示，他到現場視察確實有解決問題，自己跟對手不一樣的地方在於，謝國樑是國會評鑑最後一名的立委，他連作秀都不會，做事也不會，「我是有執行力的，基隆有關的議題，我都走在第一線」。

蔡適應說，基隆人賦予他民代的工作，未來擔任市長也會讓基隆人認為，他是一位有行動力的市長，不會不開會或出席率最後一名，「從過去到現在，我始終如一，都很認真在幫忙解決基隆問題」。

 

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